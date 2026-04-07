Iranilaismedia: Lähes 20 kuollut iskuissa Iraniin – Teheranissa synagoga vaurioitui pahoin iskussa Iran on tehnyt iskuja Israeliin ja useisiin Lähi-idän maihin, joissa Yhdysvalloilla on sotilastukikohtia. Iran aloitti iskunsa sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat hyökkäyksen Iraniin helmikuun lopussa.

Iranissa savua kohosi iskujen jäljiltä pääkaupunki Teheranin ylle tiistaina. AFP/LEHTIKUVA.

Yhdysvallat ja Israel ovat jatkaneet tiistaina iskuja Iraniin. Pääkaupunki Teheranin viereisessä Alborzin maakunnassa tehdyissä iskuissa on kuollut ainakin 18 ihmistä.

Asiasta raportoivat ainakin Iranin oikeuslaitosta seuraava Mizan Online -verkkomedia ja iranilainen Fars-uutistoimisto.

Alborzin varakuvernööri sanoi iranilaismedioiden mukaan, että Yhdysvaltain ja Israelin iskut osuivat asuinalueille. Hänen mukaansa kuolleiden joukossa on kaksi pientä lasta.

Lisäksi varhain aamulla tehdyssä iskussa haavoittui yli 20 ihmistä, varakuvernööri sanoi.

Uutistoimisto AFP ei ole voinut tarkistaa iskujen raportoituja uhrilukuja itsenäisesti Iranin hallinnon raportointirajoitusten takia.

Teheranissa synagoga vaurioitui pahoin iskussa varhain tiistaina, raportoivat iranilaismediat. Alustavien tietojen mukaan synagoga olisi tuhoutunut täysin.

Iranissa on pieni juutalaisyhteisö. Suurin osa yhteisön jäsenistä on kuitenkin paennut maasta vuoden 1979 islamilaisen vallankumouksen jälkeen.

Israelin asevoimat kehotti iranilaisia välttämään junamatkoja tiistai-iltaan asti.

”Turvallisuutenne vuoksi pyydämme teitä välttämään junia tai junamatkoja koko maassa tästä hetkestä lähtien kello 21:een asti Iranin aikaa”, asevoimat ilmoitti persiankielisellä X-tilillään.

”Oleskelu junissa ja rautateiden läheisyydessä vaarantaa henkenne”, päivitys jatkui.

Myöhemmin iranilaismediat raportoivat, että junaliikenne oli katkaistu toistaiseksi Mashhadin rautatieasemalla maan koillisosassa. Asiasta kertoo muun muassa uutiskanava CNN. Mashhad on Iranin toiseksi suurin kaupunki Teheranin jälkeen.

Iranin presidentti Masoud Pezeshkianin mukaan yli 14 miljoonaa iranilaista olisi valmiit kuolemaan maansa puolesta. Presidentti kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että miljoonat iranilaiset olivat ilmoittaneet olevansa valmiita kuolemaan maata puolustaessaan.

Presidentti lisäsi olevansa itsekin valmis antamaan oman henkensä Iranin puolesta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhosi maanantaina, että koko Iran voidaan tuhota yhdessä yössä. Iran on tyrmännyt puheet ja sanonut, ettei Trumpin ylimielinen retoriikka pidättele Iranin sotilaita.

Saudi-Arabiassa öiset iskut osuivat petrokemian laitokseen maan itäosassa Jubailin kaupungin laajalla teollisuusalueella, kertoi paikalla oleva lähde uutistoimisto AFP:lle. Lähteen mukaan hyökkäys aiheutti tulipalon.

Aiemmin Saudi-Arabian puolustusministeriö oli ilmoittanut, että ilmapuolustusjärjestelmät olivat torjuneet ja tuhonneet useita ballistisia ohjuksia, jotka oli laukaistu maan itäosaan.

Maanantaina Israel iski vuorostaan kahteen petrokemian laitokseen Iranissa.

Varhain tiistaina Saudi-Arabiaa ja saarivaltio Bahrainia yhdistävä Kuningas Fahdin silta suljettiin väliaikaisesti varotoimena, viranomaiset kertoivat. Kyseessä on 25 kilometrin pituinen siltojen ja pengerteiden ketju.

Viranomaiset ilmoittivat myöhemmin, että silta oli avattu jälleen liikenteelle.

Maanantaina Iran toimitti 10-kohtaisen ehdotuksen rauhasta Yhdysvalloille ja Israelille. Asiasta kertoo Iranin valtionmedia muun muassa yhdysvaltalaislehti New York Timesin ja uutissivusto Axiosin mukaan.

Nimettömien iranilaisviranomaisten mukaan Iran vaatii ehdotuksessa muun muassa, että Iraniin ei hyökätä uudelleen ja että Israel lopettaa hyökkäykset äärijärjestö Hizbollahia vastaan Libanonissa. Lisäksi vaatimuksena oli, että kaikki Iraniin kohdistuvat pakotteet puretaan.

Vastineeksi Iran muun muassa avaisi Hormuzinsalmen jälleen laivaliikenteelle.

Iran ilmoitti maanantaina, ettei sitä kiinnosta väliaikainen aselepo, koska tämä antaisi viholliselle mahdollisuuden valmistautua konfliktin jatkamiseen.

Trump sanoi maanantaina Iranin rauhanehdotuksen olevan "merkittävä", mutta ei tarpeeksi hyvä.