Selvitys: EU-alueen öljy-yhtiöt hyötyvät Iranin sodasta – jopa 81,4 miljoonaa euroa ylimääräistä voittoa joka päivä Iranin sodan vaikutukset näkyvät yllättävällä tavalla EU:n öljy-yhtiöiden voitoissa.

Selvityksen mukaan polttoaineiden pumppuhinnat ovat nousseet huomattavasti enemmän kuin raakaöljyn hinnan nousu edellyttäisi. Kuvituskuva. Kuva: Mikko Soini

EU-alueen öljy-yhtiöiden kassaan kilahtaa Iranin sodan seurauksena joka päivä 81,4 miljoonaa euroa ylimääräistä voittoa. Asia käy ilmi Ympäristöjärjestö Greenpeacen tilaamasta selvityksestä.

Energy Comment -konsulttiyhtiön tekemän selvityksen mukaan lisävoittoja yhtiöille kertyi pelkästään maaliskuun aikana 2,5 miljardin euron edestä.

Tutkimuksessa analysoitiin bensiinin ja dieselin voittomarginaaleja kaikissa EU-maissa.

Selvityksen mukaan polttoaineiden pumppuhinnat ovat nousseet huomattavasti enemmän kuin raakaöljyn hinnan nousu edellyttäisi.

Tämä viittaa valtavaan voittojen kasvuun koko fossiilisten polttoaineiden teollisuudessa samaan aikaan, kun miljoonat ihmiset kamppailevat selviytyäkseen energialaskuistaan ja nousseista kuluttajahinnoista.

Greenpeace peräänkuuluttaa EU-maiden hallituksilta pysyviä lisäveroja öljy- ja kaasuyhtiöiden voitoille.

Verotuloilla tulisi järjestön mukaan tukea kuluttajia, vauhdittaa Euroopan energiaitsenäisyyttä uusiutuvan energian ja energiansäästön avulla sekä tukea ilmastokriisistä kärsiviä yhteisöjä Euroopassa ja muualla maailmassa.

Greenpeacen EU-yksikön poliittinen kampanjoija Ariadna Rodrigo kritisoi hallituksia, jotka sallivat öljy-yhtiöiden toiminnan samaan aikaan, kun Lähi-idässä kuolee ihmisiä ja miljoonat eurooppalaiset ovat taloudellisesti tiukoilla.

”Hallitusten on kiireellisesti otettava käyttöön korkeammat verot kaikille fossiilisista saataville voitoille ja käytettävä rahat ihmisten energialaskujen pienentämiseen, halvan, turvallisen ja kotimaisen uusiutuvan energian käyttöönottoon sekä ilmastonmuutoksen kourissa olevien yhteisöjen tukemiseen”, Rodrigo painottaa tiedotteessa.

Voitot kertyivät öljy-yhtiöille raportin mukaan niin sanottuina windfall-voittoina, eli odottamattomana rahantulona ilman voiton saajan merkittäviä toimenpiteitä.

Suurimmat windfall-voitot EU:ssa kertyivät raportin mukaan Saksassa, Ranskassa, Espanjassa ja Italiassa.

EU:n suurimpana polttoainemarkkinana Saksa nousi listan kärkeen: maaliskuun voittomarginaalien kasvu oli siellä keskiarvoa suurempaa sekä dieselin että bensiinin osalta.

Suurin voittomarginaalin kasvu diesel-litraa kohden tapahtui raportin mukaan Alankomaissa, Ruotsissa, Tanskassa ja Itävallassa.

Bensiinin kohdalla kärjessä olivat Saksa, Itävalta, Espanja ja Tanska.

Suomessa dieselin voittomarginaalin kasvu on raportin mukaan ollut muuta Pohjois- ja Länsi-Eurooppaa maltillisempaa, mutta tuottaa silti 400 000 euron päivittäiset voitot öljy-yhtiöille.

Tutkimuksen mukaan nämä ylimääräiset voittomarginaalit olivat korkeampia maissa, joissa ostovoima on suuri.

Samaan aikaan voittomarginaalit jopa pienenivät muutamissa pienemmissä ja alhaisemman ostovoiman maissa, erityisesti Keski- ja Itä-Euroopassa, kuten Slovakiassa ja Sloveniassa.

