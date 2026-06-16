Yhdysvallat lopetti Iranin satamien saarron, alustava rauhansopimus allekirjoitetaan Sveitsissä Saarto ehti kestää parisen kuukautta.

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Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvalloilla ei ole velvollisuutta investoida Iraniin. AFP/LEHTIKUVA.

Yhdysvaltojen ja Iranin alustavan rauhansopimuksen tiimoilta otettiin tiistaina konkreettisia askelia, kun Iran ilmoitti Yhdysvaltojen lopettaneen maan satamien saartamisen. Saarto ehti kestää parisen kuukautta.

”Purkaminen on aloitettu, ja saarto on lopetettu ennen sopimuksen virallista allekirjoittamista perjantaina”, kertoi Iranin varaulkoministeri Majid Takht-Ravanchi hallituksen verkkosivuilla.

Sopimus on määrä allekirjoittaa Burgenstockin luksuslomakohteessa Sveitsin vuoristossa. Sveitsin ulkoministeriön mukaan paikkaa ehdottivat välittäjinä toimineet Pakistan ja Qatar. Paikka sopi myös Iranille ja Yhdysvalloille.

Iranin ulkoministerin Abbas Araghchin mukaan neuvottelut lopullisesta sopimuksesta alkavat jo kuluvalla viikolla.

”Todennäköisesti perjantaina, paikassa joka päätetään myöhemmin. Lopullisessa sopimuksessa tehdään päätökset ydinmateriaalista ja pakotteiden poistamisesta”, ulkoministeri sanoi.

Trumpin mukaan neuvotteluissa ollaan nyt siirtymässä sopimuksen toiseen vaiheeseen, joka tulee olemaan ensimmäistä helpompi.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kiisti tiistaina G7-huippukokouksessa Ranskan Evianissa, että Yhdysvallat olisi aikeissa maksaa sotakorvauksia tai investoida Iranin jälleenrakennukseen, kuten Iran on antanut ymmärtää. Trumpin mukaan Yhdysvalloilla ei ole velvollisuutta investoida Iraniin eikä se aio tehdä niin.

Maanantaina Financial Times uutisoi lähteidensä perusteella, että Trumpin hallinto olisi harkitsemassa 300 miljardin dollarin eli noin 260 miljardin euron rahastoa Iranille, jos rauhansopimus pysyy voimassa. Ehtona rahastolle olisi muun muassa se, että sopu kattaisi myös ydinsopimuksen.

Trumpin mukaan uutinen rahastosta on naurettava huhu.

Trumpin mukaan neuvotteluissa ollaan nyt siirtymässä sopimuksen toiseen vaiheeseen, joka tulee olemaan ensimmäistä helpompi.

Kaikki eivät kansainvälisessä yhteisössä Trumpin mielipidettä jakaneet, sillä Pakistanin ulkoministerin kanssa puhelimitse keskustellut Kiinan ulkoministeri Wang Yi korosti nykyisen yhteisymmärryksen jäävän vielä hyvin kauaksi lopullisesta sovusta ja povasi toisen vaiheen neuvotteluista vaikeita.

Trumpilla oli lääke myös Libanonin tilanteeseen. Iran on vaatinut, että Israelin on lopettava sotilastoimensa Libanonissa ennen kuin lopullinen sopu voidaan saavuttaa. Israel on tehnyt maaliskuusta asti Libanoniin iskuja, joissa on kuollut tuhansia ihmisiä. Lisäksi Israel on ottanut maa-alueita haltuun eteläisestä Libanonista.

Trump sanoi ehdottaneensa Syyrian presidentille Ahmed al-Sharaalle, että tämän tulisi "hoidella" Libanonissa toimiva, Iranin tukema äärijärjestö Hizbollah. Trumpin mukaan Israelin toimet aiheuttavat liian paljon uhreja.

”Jos Israel ei pysty hoitamaan tehtävää (Hizbollahia vastaan) tappamatta kaikkia muita, niin hän (al-Sharaa) hoitaa sen. Syyria hoitaa sen”, Trump sanoi.

Trump sanoi ehdottaneensa asiaa Israelille.

”Rehellisesti sanottuna uskon, että he (Syyria) hoitaisivat asian paremmin”, sanoi Trump.