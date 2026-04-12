Sateista ei ole tietoakaan – alkuviikolla 17 asteen raja voi mennä rikkiAlkuviikon sää jatkuu keväisen poutaisena ja aurinkoisena. Lämpötila nousee laajalti reilusti yli 10 asteen eikä sateita ole vieläkään näköpiirissä.
Korkeapaine jatkaa vaikuttamistaan Suomen säähän. Sää on poutainen ja laajalti aurinkoinen. Yläpilviä voi esiintyä vähäisiä määriä eri puolilla maata, maan eteläosassa lähipäivinä myös kumpupilviä voi muodostua paikoin.
Auringon lämmityksen myötä lämpötila nousee päivisin päivä päivältä korkeammaksi. Sunnuntaina 15 astetta meni rikki usealla mittausasemalla.
Alkuviikosta jopa 17 astetta on mahdollista. 10 asteen alapuolelle jäädään päivisin vain Pohjois-Lapissa.
Toisaalta selkeinä öinä maanpinta sekä lähellä pintaa oleva ilma pääsevät jäähtymään tehokkaasti, jolloin lämpötila laskee huomattavasti.
Tulevina öinä koko maassa mitataan yöpakkasia, vasta viikon puolivälissä yötkin alkavat lämmetä.
Vesi-, räntä- tai lumisateita ei ole odotettavissa lähipäivinä korkeapaineen pysytellessä Suomen yllä. Vasta viikon loppupuolella vähäisten sateiden todennäköisyys kasvaa, tosin ennustettavuus näin pitkälle mentäessä on huonontunut.Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.
