Hallitus lisää korkeakoulujen aloituspaikkoja etenkin teknisillä aloilla Hallitus aikoo lisätä korkeakoulutuksen mahdollisuuksia opiskelijoille, jotka jäivät ilman opiskelupaikkaa.

Tänä vuonna korkeakoulujen aloituspaikkoja tulee 810 lisää. Kuva: Sanne Katainen

Uutiset | Koulutus Anniina Jokinen

Toiselta asteelta valmistuneille ja ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille toteutetaan kolmivuotinen opintosetelikokeilu, opetus- ja kulttuuriministeriö tiedottaa.

Opintoseteli oikeuttaa suorittamaan korkeintaan 30 opintopisteen laajuiset opinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Seteli on voimassa kaksi vuotta.

”Jatkossa korkeakouluopinnot ovat mahdollisia yhä useammalle nuorelle. Opintoseteli tarjoaa yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jääneelle nuorelle mahdollisuuden tehdä maksuttomia opintoja avoimessa korkeakouluopetuksessa. Opintoseteli on investointi nuorten tulevaisuuteen”, tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie sanoo tiedotteessa.

Lisäksi korkeakoulujen aloituspaikkoja lisätään tänä vuonna kertaluontoisesti. Uusia paikkoja tulee 810, joista noin puolet kohdennetaan yliopistoihin ja puolet ammattikorkeakouluihin. Aloituspaikat kohdennetaan ensimmäistä tutkintoa suorittaville sekä talouskasvua tukeviin tutkintoihin, kuten ydin- ja energiatekniikan aloille.

Opintoseteliin ehdotetaan 18,6 miljoonaa euroa vuonna 2026 ja yhteensä noin 56 miljoonaa euroa vuosina 2026–2028.

Maksuttoman tutkintokoulutuksen rinnalle tuodaan myös mahdollisuus maksulliseen tutkintokoulutukseen avoimen korkeakoulun opintojen perusteella.