Poliisi epäilee mönkijän kuljettajaa rikoksista – onnettomuus johti varusmiehen kuolemaan VekaranjärvelläPoliisi epäilee mönkijän kuljettajan syyllistyneen kahteen eri rikokseen.
Poliisi epäilee yhtä ihmistä rikoksista Vekaranjärven onnettomuudessa, jossa kuoli varusmies maaliskuun lopussa.
Onnettomuus tapahtui Kouvolassa Vekaranjärven varuskunta-alueella harjoituksen aikana. Kaakkois-Suomen poliisin mukaan rikoksista epäilty kuljetti mönkijää, jonka kyydissä varusmies oli.
Poliisin mukaan mönkijää kuljettanutta epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta ja palvelusrikoksesta.
