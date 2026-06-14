Iranin media: Iran ei ole vielä päättänyt rauhansopimuksen hyväksymisestä Yhdysvallat ja Iran ovat kertoneet keskenään ristiriitaisia tietoja siitä, milloin maiden välinen sopimus on tarkoitus allekirjoittaa.

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Iranin valtiollisen median mukaan lopullista päätöstä rauhansopimuksen hyväksymisestä ei ole vielä tehty. Kuva Teheranin keskustasta. LEHTIKUVA/AFP.

Uutiset | Yhteiskunta STT

Iran ei ole tehnyt vielä lopullista päätöstä siitä, hyväksyykö maa rauhansopimuksen Yhdysvaltojen kanssa, kertoo Iranin valtiollinen media.

Uutistoimisto Fars kertoi lähteensä tietoihin vedoten, että sopimusluonnosta käydään edelleen läpi poliittisten, oikeudellisten ja teknisten kysymysten osalta.

Farsin katsotaan olevan lähellä Iranin konservatiivisia kovan linjan kannattajia. Heidän mukaansa sopimusluonnos ei palvele Iranin etuja muun muassa siksi, että se rajoittaisi Iranin Hormuzinsalmen hallintaa, joka on tarjonnut maalle merkittävän strategisen edun.

Qatarin valtuuskunnan kerrottiin niin ikään saapuneen sunnuntaina Iranin pääkaupunkiin Teheraniin osana rauhanvälitysprosessia. Iranin median mukaan vierailun tarkoituksena on käydä läpi tuoreimpia diplomaattisia käänteitä neuvotteluissa.

Uutistoimisto AFP:n diplomaattilähteistä hankkiman tiedon mukaan Qatarin valtuuskunta yrittää osaltaan auttaa, jotta sopimusluonnos saataisiin hyväksyttyä.

Sopimus allekirjoitetaan ehkä sunnuntaina

Yhdysvaltojen ja Iranin välisen sopimuksen allekirjoittamisen ajankohdasta ei ole vielä varmuutta, vaan osapuolet ovat kertoneet keskenään ristiriitaisia tietoja.

Trumpin mukaan sopimus on määrä allekirjoittaa sunnuntaina, kun taas Iranin ulkoministeriön mukaan sitä ei tehdä vielä sunnuntain aikana. Iranin ulkoministeriön tiedottajan mukaan ajankohtaa sopimuksen allekirjoittamiselle ei ole vielä päätetty, mutta se saatetaan allekirjoittaa lähipäivinä.

Neuvotteluja välittävän Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif taas sanoi lauantaina, että sopimus allekirjoitettaisiin vuorokauden sisällä. Sharifin mukaan sopimus allekirjoitetaan etänä sähköisesti heti sen jälkeen, kun se on saatu valmiiksi.

Lähteenä CNN.