Miehet kirivät – näin vanhaksi suomalainen elääMiesten ja naisten välinen ero elinajanodotteessa on noussut pienimmäksi yli 100 vuoteen.
Vastasyntyneiden poikien elinajanodote Suomessa on noussut ensimmäistä kertaa 80 vuoteen, kertoo Tilastokeskus.
Sukupuolten välinen ero elinajanodotteessa on Suomessa nyt alle viisi vuotta. Tyttöjen elinajanodote on hieman alle 85 vuotta.
Ero sukupuolten välillä oli Tilastokeskuksen mukaan viimeksi näin pieni yli 100 vuotta sitten. Suurimmillaan ero oli 1970-luvun lopussa, jolloin se oli yhdeksän vuotta.
Vaikka ero sukupuolten välillä on kaventunut, muissa Pohjoismaissa ero tyttöjen ja poikien elinajanodotteessa on vielä pienempi.
Suomen väkiluku oli elokuun lopussa 5 659 324. Maamme väkiluku kasvoi tammi–elokuun aikana 6 443 hengellä.
Väestönkasvu perustuu maahanmuuttoon, sillä syntyneitä oli yli 7 000 vähemmän kuin kuolleita.Artikkelin aiheet
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