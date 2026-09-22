Aikainen koululounas on ristiriidassa Opetushallituksen suosituksen kanssa.

HS: lounasta tarjoillaan kouluissa jopa ennen kymmentä

Monissa suurissa kouluissa lounas alkaa ennen kello kymmentä aamulla, kertoo Helsingin Sanomat.

Esimerkiksi Vantaalla Jokiniemen koulussa ensimmäiset lapsiryhmät aloittavat kouluruokailun klo 9.45. Jos lukujärjestyksessä ei ole opetusta ennen sitä, lapsi saattaa aloittaa päivänsä lounaalla.

Käytäntö sotii Opetushallituksen suositusta vastaan, jonka mukaan koululounas tulisi tarjota kello 11 ja 12 välillä.

Aikainen aloitus johtuu siitä, että suuressa koulussa ruokailuaikoja porrastetaan, jotta kaikki sopivat ja ehtivät syömään. Jokiniemen koulussa on 900 oppilasta.

Koulun rehtorin Leena Kolho-Venäläisen mukaan viimeiset ruokailijat aloittavat klo 11.50.

”Tämä on ollut se paras ratkaisu. En tarkoita, että paras ratkaisu kaikille oppilaille, mutta näin saadaan kaikki oppilaat ruokailemaan”, rehtori sanoo HS:lle.

THL:n tutkimuspäällikkö Susanna Raulion mukaan kouluruokaloiden pitäisi pystyä palvelemaan suurtakin määrää oppilaita kerralla.

Raulio sanoo, että maksuton kouluruokailu ei toteudu yhdenvertaisesti, jos koululounas tarjotaan kovin aikaisin. Osa perheistä voi joutua järjestämään lapsilleen välipaloja mukaan, jos aikaisen lounaan jälkeiseen seuraavaan ateriaan on kovin pitkä aika.

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