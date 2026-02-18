SLL ja Greenpeace pettyivät hallituksen ilmastosuunnitelmaan: Valittivat oikeuteenJärjestöt katsovat, että ennen joulua julkaistussa ilmastosuunnitelmassa ei edes yritetä esittää uskottavia vaihtoehtoja päästövähennystavoitteiden saavuttamiselle.
Suomen luonnonsuojeluliitto ja Greenpeace Suomi kertovat valittaneensa pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen pitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Järjestöjen mukaan hallituksen suunnitelmalla Suomen tavoite hiilineutraaliudesta vuonna 2035 jää saavuttamatta. Ne katsovat, että ennen joulua julkaistussa ilmastosuunnitelmassa ei edes yritetä esittää uskottavia vaihtoehtoja päästövähennystavoitteiden saavuttamiselle.
Järjestöt vaativat hallitusta tekemään ilmastosuunnitelman siten, että siinä esitetään riittävän selkeästi, millä eri keinoilla ilmastolain mukaisiin ilmastotavoitteisiin päästään.
