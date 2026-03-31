Vasemmistoliitto tekee välikysymyksen köyhyydestä: ”Hallitukselta on jäämässä todella synkkä pahoinvoinnin ja syrjäytymisen perintö” Vasemmistoliiton ryhmänjohtaja Aino-Kaisa Pekosen mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin aggressiivinen ulkopolitiikka uhkaa nostaa suomalaisten elinkustannuksia merkittävästi.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskelan mukaan köyhyyskriisiä ovat syventäneet hallituksen syvät leikkaukset sosiaaliturvaan. LEHTIKUVA / Markku Ulander.

STT

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä aikoo jättää hallitukselle välikysymyksen syvenevästä köyhyyskriisistä ja elinkustannusten kasvusta.

Myös vihreä eduskuntaryhmä liittyy välikysymykseen.

SDP harkitsee vielä välikysymykseen yhtymistä ja tekee lopullisen päätöksen, kun teksti on valmistunut. Vasemmistoliitto on kutsunut mukaan kaikki opposition eduskuntaryhmät.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskelan mukaan köyhyyskriisiä ovat syventäneet Petteri Orpon (kok.) ja Riikka Purran (ps.) hallituksen syvät leikkaukset sosiaaliturvaan. Välikysymykseen osallistuvat puolueet jättävät sen pääsiäisen jälkeisellä viikolla.

Koskela huomauttaa, että Orpon ja Purran Suomessa talous ei kasva, mutta työttömyys ja asunnottomuus kyllä kasvavat ja samalla leipäjonot pitenevät. Lähes miljoona suomalaista on köyhyys- ja syrjäytymisriskissä, ja yli 30 000 lasta on vaarassa pudota köyhyyteen.

”Orpon ja Purran hallitukselta on jäämässä todella synkkä pahoinvoinnin ja syrjäytymisen perintö, siksi vaadimme hallitusta joko toimimaan nyt köyhyyskriisin lievittämiseksi, tai antamaan tilaa toimintakykyisemmille voimille”, Koskela sanoi tiedotteessa.

Vasemmistoliiton ryhmänjohtaja Aino-Kaisa Pekonen huomautti, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin aggressiivinen ulkopolitiikka uhkaa sekin nostaa suomalaisten elinkustannuksia merkittävästi.

”Elinkustannuksien nousu osuu erityisen rajusti niihin pienituloisiin, joihin myös hallituksen leikkaukset ovat kohdistuneet. Tässä tilanteessa hallituksen on oltava valmis tukemaan erityisesti pienituloisia suomalaisia”, Pekonen kehotti tiedotteessa.

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta syyttää hallitusta vastuuttomasta politiikasta.

”Ei se tapahdu vahingossa vaan siksi, että hallitus on päättänyt leikata jo valmiiksi vaikeissa tilanteissa olevilta suomalaisilta asiantuntijoiden varoituksista huolimatta. Se ei ole oikeudenmukaista eikä se ole rohkeaa, se on vain yksinkertaisesti vastuutonta politiikkaa, joka tulee vielä kalliiksi monella tapaa”, Virta sanoi tiedotteessa.