Viikonlopulle on luvassa poutaista ja aurinkoista säätä Korkeapaine vahvistuu uudelleen ja sää on lähipäivinä pääosin aurinkoinen. Ensi viikon keskivaiheilla suursäätila kuitenkin muuttuu epävakaiseksi.

Jaa Kuuntele

Viikonlopulle on luvassa aurinkoista säätä koko maahan.

Antti Jylhä-Ollila

Viikonloppuna sää on poutainen ja monin paikoin aurinkoinen. Etenkin sunnuntaina sää on koko maassa varsin selkeä, lauantaina pilvisyys voi olla vielä idässä ja pohjoisessa paikoin runsaampaa.

Myös ensi viikko käynnistyy enimmäkseen aurinkoisena ja poutaisena. Yöt ovat lähipäivinä varsin kylmiä ja yöpakkasta esiintyy suuressa osassa maata. Päivisin lämpötila kohoaa seitsemän ja viidentoista asteen välille.

Ensi viikon puolivälissä korkeapaine väistyy länteen ja luoteesta saapuu maahamme matalapaine sateineen. Samalla pohjoistuuli voimistuu puuskaiseksi ja sää kylmenee päivä päivältä.

Loppuviikolla sateen olomuoto on maan pohjoisosassa osin luminen ja etelässäkin voi sataa räntää. Päivän ylin lämpötila jää etelässä 10 asteen alapuolelle ja Lapissa jopa lähelle nollaa. Pitkään jatkuneeseen kuivuuteen on mahdollisesti tulossa ainakin pientä helpotusta.

Antti Jylhä-Ollila

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

