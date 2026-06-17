Lomarahat kilahtavat tileille – jopa joka neljäs sijoittaa niitäOP Pohjolan Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan jopa joka neljäs lomarahoja saavista nuorista aikuisista sijoittaa ainakin osan niistä.
Nuorista aikuisista osan tai kaiken lomarahoista sijoittaa peräti 40 prosenttia. Kaikki lomarahoja saavat huomioon ottaen samainen luku on 25 prosenttia.
Kiinnostus sijoittamista kohtaan on ollut nousujohteista. Yhä useampi sijoittaa lomarahoja, veronpalautuksia sekä muita bonuksia.
OP Pohjolan varallisuudenhoidon asiakkuuksien ja myynnin johtajan Kai Kalajaisen mukaan sijoittaminen on yleistynyt viime aikoina.
”Käynnissä on varsinainen sijoittamisen aloittamisbuumi. Sijoittamisen kasvava suosio kertoo myös siitä, että pitkäjänteinen säästäminen on vakiinnuttanut asemaansa osana suomalaisten taloudenhoitoa ja on siksi luonnollistakin, että se näkyy myös lomarahojen käytössä”, pohtii Kalajainen.
Lomaraha on useissa työsuhteissa maksettava lisäpalkkio, joka on noin puolet loma-ajan palkasta.
Sen maksaminen perustuu työehtosopimuksiin, työsopimuksiin tai työpaikan käytäntöihin eikä sen maksamisesta säädetä laissa.
Kysely toteutettiin toukokuussa 2026. Yhteensä vastanneita oli 1163.Artikkelin aiheet
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