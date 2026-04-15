Viranomaiset laativat kansalaisille ohjeet droonihavaintojen varalle112 Suomi -mobiilisovellus sisältää nyt ohjeet muun muassa siitä, mitä pitää tehdä jos löytää droonin.
112 Suomi -mobiilisovellukseen on lisätty toimintaohjeet droonihavaintojen varalle. Ohjeiden avulla osaa toimia, jos saa vaaratiedotteen drooneista, löytää pudonneen droonin tai havaitsee sen ilmassa.
Drooniohjeet löytyvät 112-sovelluksesta kohdasta Palvelut -> Toimintaohjeet.
”Suosittelemme, että jokainen lataa 112 Suomi -sovelluksen puhelimeensa ja tutustuu sen sisältöön”, sanoo tiedotteessa pelastusylitarkastaja Tuomas Pylkkänen sisäministeriöstä.
Ilmasta uhkaavasta vaarasta varoitetaan tarpeen mukaan vaaratiedotteella. Hätäkeskuslaitoksen valmiusjohtaja Marko Niemisen mukaan 112 Suomi -sovellus on yksi virallisista vaaratiedotekanavista, ja sen avulla tiedotteen saa suoraan puhelimeen oman sijainnin perusteella.
Näin toimii 112 Suomi -sovellus
