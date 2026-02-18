SS: Tämä savolainen kipsivuori kätkee sisäänsä miljardien arvosta rikkauksiaFosfaattiosaamiskeskus tekee parhaillaan tutkimusta, jonka tavoitteena on etsiä teknis-taloudellisia mahdollisuuksia maametallien erottamiseen kipsistä.
Yaran Siilinjärven kipsivuori sisältää varovaisestikin arvioiden miljardien eurojen arvosta harvinaisia maametalleja, uutisoi Savon Sanomat.
”Yhden arvion mukaan kipsivuoren 60 miljoonan tonnin painosta harvinaisia maametalleja on 0,17 prosenttia eli 102 000 tonnia. On esitetty myös arvio, että harvinaisia maametalleja olisi 0,3 prosenttia eli 180 000 tonnia”, maakuntalehti uutisoi.
Maametallien hinta-arvio on kuitenkin pitkälti teoreettinen. Harvinaiset maametallit ovat nimittäin kipsissä hienojakoisina ja monimutkaisina yhdisteinä. Niiden erottaminen kipsistä sekä toisistaan on kallista.
Tehtaanjohtaja Tuomas Girsénin mukaan fosfaattiosaamiskeskus tekee parhaillaan tutkimusta, jonka tavoitteena on etsiä teknis-taloudellisia mahdollisuuksia maametallien erottamiseen kipsistä.
Harvinaisten maametallien kysyntä kasvaa maailmalla jatkuvasti. Niiden merkitys on keskeinen ennen kaikkea yhteiskuntien sähköistämisessä.
Yaran Siilinjärven tehtaiden merkitys myös ruokaturvalle on valtava, sillä Siilinjärvellä sijaitsee Euroopan unionin ainoa fosfaattikaivos, jonka päätuote on apatiittirikaste.
Savon Sanomat: Siilinjärven kipsivuoressa lepää miljardiaarreArtikkelin aiheet
