Yle: 30 miljoonan euron setelipotti nuorten työllistämiseen ei kelpaa – tässä syyt floppiinTuki nuoren työllistäjälle voi olla maksimissaan 9 000 euroa puolessa vuodessa.
Viime syksynä käyttöön otettu nuorten työllistymisseteli, jonka oli tarkoitus ehkäistä nuorisotyöttömyyttä, on osoittautunut epäsuosituksi. Ylen selvityksen mukaan seteliä on myönnetty vain kymmeniä huhtikuun puoliväliin mennessä.
Maakunnissa myöntöjä oli eniten Jyväskylän ja Muuramen työllisyysalueella, jossa luku oli yhdeksän.
Alueiden edustajien mukaan vähäistä kiinnostusta selittävät eniten yleinen taloudellinen epävarmuus sekä matala työvoiman kysyntä.
Lisäksi setelin tiukat ehdot rajaavat monia yrityksiä ulos. Yhtenä ehtona yrityksen täytyy palkata nuori vähintään puoleksi vuodeksi.
Setelin käyttöön on varattu 30 miljoonaa euroa, ja se kohdistuu 18–29-vuotiaisiin, jotka täyttävät määritellyt kriteerit. Seteli kattaa osan nuoren palkkakustannuksista puolen vuoden ajalta: palkasta korvataan puolet, mutta tuki ei ylitä 1 500 euroa kuukaudessa. Yhteensä tuki voi siis olla maksimissaan 9 000 euroa puolen vuoden ajalta.
