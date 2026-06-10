Joka kolmas talo ja mökki vaihtaa omistajaa sähköisesti ‒ katso ohjeet kaupantekoon Kiinteistönkaupan voi tehdä paperilla tai sähköisesti. Verkossa kaupanvahvistajaakaan ei tarvita.

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Mökkikaupoista jo joka kolmannes tehdään verkossa. Kuva: Petteri Kivimäki

Uutiset | Rakentaminen Taneli Laine

Lähes kaikki kiinteistön kauppaan liittyvät sopimukset voi tehdä verkossa, mutta toistaiseksi vain noin neljännes kaikista kaupoista tehdään sähköisesti. Tieto selviää Maanmittauslaitoksen laskelmista.

Omakotitalo- ja mökkikauppoja tehdään sähköisesti eniten, jo yli 30 prosenttia.

Osakehuoneistojen sähköistä vaihdantaa on käytetty jo pidemmän aikaa, ja vuoden 2023 jälkeen kiinteistökauppakin on siirtynyt voimakkaammin verkkoon. Sähköistymistä on MML:n mukaan vauhdittanut erityisesti se, että kiinteistönvälittäjät ja muut kaupalliset toimijat ovat alkaneet käyttää verkkopalveluita.

Etuna paperiseen kauppakirjaan verrattuna on muun muassa se, että kaupat voidaan tehdä ajasta ja paikasta riippumatta. Verkossa ei myöskään tarvita kaupanvahvistajaa, ja lainhuutohakemuskin lähtee vireille automaattisesti.

Sähköistymisen toivotaan lisääntyvän.

”Suomalaiset eivät nähdäkseni tunne mahdollisuutta vielä riittävästi. Kiinteistönluovutusta suunnittelevan kannattaa selvittää, miten luovutuskirja laaditaan sähköisesti”, sanoo MML:n rekisteripalveluiden johtaja Saara Saari.