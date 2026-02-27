Ennakkotieto: Suomen bkt kasvoi viime vuonna 0,2 prosenttia – vaatimaton kasvu osui loppuvuodelle Kasvu jäi vähäiseksi muihin maihin verrattuna.

Tilastokeskuksen mukaan tavaroiden vienti kasvoi viime vuonna.

Suomen bruttokansantuote kasvoi 0,2 prosenttia viime vuonna, kertovat Tilastokeskuksen ennakkotiedot.

Tilastokeskus kertoi Suomen talouden tilanteesta mediatilaisuudessa perjantaina.

Bkt kasvoi vasta viimeisellä vuosineljänneksellä. Positiivinen kasvuluku pohjaa Tilastokeskuksen mukaan pääasiassa siihen, että vuoden 2024 alkupuolella bkt:n volyymi oli vielä matalammalla tasolla.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä bkt kasvoi 0,4 prosenttia. Talouskasvulle vauhtia antoivat investoinnit ja yksityisen kulutuksen kasvu.

Muihin maihin verrattuna Suomen kasvuluku jäi vaisuksi. Ennakkotietojen mukaan Ruotsin bkt kasvoi viime vuonna 1,7 prosenttia ja EU-alueen 1,6 prosenttia.

Bkt:n ennakkoluku vastaa Suomen Pankin joulukuun talousennustetta, jonka mukaan Suomen talouden kasvu jäi viime vuonna 0,2 prosenttiin.

Suomen Pankki arvioi, että tänä vuonna kasvu vauhdittuu 0,8 prosenttiin ja ensi vuonna 1,7 prosenttiin. Vuonna 2028 kasvu tasaantuu 1,5 prosenttiin.

Tilastokeskuksen mukaan tavaroiden vienti kasvoi viime vuonna. Viennin kasvu vei bkt:tä positiiviseen suuntaan, mutta niin ikään kasvanut tuonti puolestaan vaikutti bkt:hen negatiivisesti.

Teollisuustuotanto kasvoi viime vuonna. Erityisen vahvoja olivat metsäteollisuuden ensimmäinen ja kemianteollisuuden toinen vuosineljännes. Rakentamisen kasvu sen sijaan oli edelleen kituliasta.

Kaupan liikevaihto kasvoi tammikuussa 2,5 prosenttia. Autokaupan sekä tukkukaupan työpäiväkorjatut liikevaihdot kasvoivat tammikuussa lähes kaksi prosenttia vuodentakaisesta. Vähittäiskaupan työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi yli kolme prosenttia.

Lisäksi palvelualojen työpäiväkorjattu liikevaihto nousi tammikuussa yli neljä prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist sanoo tiedotteessa, että Tilastokeskuksen lukujen perusteella taantuma on päättymässä.

”Kuluttajaluottamus on kehnoa, mutta tilastot kertovat eri tarinaa. Taantuma on lopulta päättymässä”, Appelqvist sanoo.

Appelqvistin mukaan kaikki yksityiset kulutuserät olivat nousussa. Laskua oli ainoastaan julkisessa kulutuksessa.

”Kotimaisen kysynnän piristymiseen on ladattu paljon odotuksia suhdanne-ennusteissa. Nousu ei ole vielä huikeaa, mutta suunta on vihdoinkin myönteinen.”

Tänä vuonna tammikuun kausitasoitettu tuotanto kasvoi 1,1 prosenttia edelliskuukaudesta. Kasvu oli siis reipasta.

”Liian vahvoja johtopäätöksiä ei saa vetää, mutta näyttää siltä, että vuoden startti on hyvä.”