Syysmyräkkä on saapunut Suomeen, mutta puuskat eivät ole vielä aiheuttaneet suuria vahinkoja.

Ilmatieteen laitos varoittaa tänään voimakkaasta tai vaarallisen voimakkaasta suuressa osassa maata.

Aamupäivään mennessä tuulet eivät olleet vielä aiheuttaneet suuria vahinkoja. Hieman ennen kello yhtätoista ilman sähköä oli noin 4 400 asiakasta, joista suurin osa Pohjanmaalla.

Pohjanmaan pelastuslaitoksella oli ollut aamuyön ja aamun aikana 12 säähän liittynyttä tehtävää, jotka päivystävän palomestarin mukaan olivat olleet yksittäisiä kaatuneita puita.

Ilmatieteen laitokselta kerrottiin STT:lle aamupäivällä, että Vaasan Klemettilän havaintoasemalla tuuli oli yltynyt yli 22 metriin sekunnissa.

Myös pohjoisessa tuulet yltyivät yöllä. Lapin pelastuslaitos oli yöllä pelastanut kaksi ihmistä maastosta myräkän keskeltä Enontekiöltä. Ihmiset olivat kylmettyneet, mutta pelastuslaitos oli saanut heidät turvaan. Pelastuslaitokselta kerrotiin aamulla STT:lle, että puuskatuulet olivat 15 metriä sekunnissa.

Päivän kovimmat puuskat koetaan puoliltapäivin ja alkuiltapäivästä.