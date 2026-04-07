Loppuviikosta paistaa aurinko Huhtikuun alku on ollut etenkin eteläisessä Suomessa varsin pilvinen, mutta loppuviikolla auringonpaistetta riittää koko maassa.

Suomeen on luvassa poutaisen aurinkoista säätä huomisesta keskiviikosta alkaen. Kuva: Ilmatieteen laitos

Uutiset | Sää Jani Sorsa

Pääsiäisviikko oli melko pilvinen, joka näkyy selvästi muun muassa huhtikuun tähänastisissa auringonpaistetuntitilastoissa. Esimerkiksi Helsinki–Vantaalla aurinko on 7. huhtikuuta mennessä ehtinyt paistaa vasta alle 8 tuntia, kun tyypillisesti tässä vaiheessa kuuta auringonpaistetunteja on ehtinyt kertyä yli 32. Viimeksi näin pilvistä on ollut vuonna 2011.

Loppuviikolla auringonpaistetta on kuitenkin tulossa. Sää pysyttelee pääosin selkeänä keskiviikosta aina sunnuntaihin saakka, lähinnä torstaina osassa maata liikkuu runsaampaa pilvisyyttä. Pilvettömässä säässä luonnollisesti myös sademäärät jäävät mitättömiksi ja maasto kuivuu nopeasti.

Korkeapaineelle tyypillisesti vuorokausivaihtelu voimistuu. Päivälämpötilat nousevat aluksi ollaan nollan ja kymmenen plus asteen välille, viikonloppuna mahdollisesti jo kahdeksan ja kuudentoista asteen välille. Yölämpötilat puolestaan vähän laskevat, ja pakkasen puolella käydään aamun tunteina käytännössä koko maassa.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

