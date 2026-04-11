Essayah muistuttaa Uudessa Suomessa, mitä leikkauksia maatalouteen on tehtyEuroopan komissio esittää, että eläkeikäiset viljelijät ovat tukien ulkopuolella vuoteen 2035 mennessä, kertoo Uusi Suomi. Nuoret tuottajat pitää saada tilalle, muuten EU:sta häviää tiloja, sanoo ministeri Sari Essayah.
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) nosti esiin Ilta-Sanomien haastattelussa, että hallitus ei ole kohdistanut säästöjä maatalouteen. Siihen on Purran mukaan tultava muutos.
Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) huomauttaa Uuden Suomen haastattelussa, että tällä hallituskaudella maataloudesta on tehty säästöjä.
”Helposti tietenkin tulee se mielikuva, että meillä ei olisi tehty säästöjä, koska ne säästöt eivät ole kohdistuneet ruokaa tuottavaan maatalouteen eli maataloustukiin ei ole koskettu”, Essayah sanoo haastattelussa.
Maa- ja metsätalousministeriön alalla on säästetty muun muassa toimintamenoista ja hallinnosta. Ruokavirastossa oli mittavat yt:t.
”Tällä hallituskaudella on tehty satojen miljoonien eurojen säästöt”, Essayah sanoo.
Essayahin mukaan esillä on ollut myös ajatus, että maataloustukea ei maksettaisi yli 65-vuotiaille viljelijöille.
”Meillä on Suomessa lähes kolmannes viljelijöitä, jotka ovat virallisen eläkeiän ylittäneitä. Heillä on oleellinen merkitys meidän ruoantuotantoon. Eli olisi ruoantuotannon kannalta kohtalokasta, jos heidän tukemisensa lopetetaan ennen kuin tiloille on löytynyt jatkajat”, sanoo ministeri.
Tulevalle Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan CAP-kaudelle komissio esittää, että vuoteen 2035 mennessä eläkeikäiset viljelijät ovat tukien ulkopuolella, Uusi Suomi kertoo.
"Mutta se tarkoittaa, että samalla ajanjaksolla pitää saada nuoret tuottajat tilalle, muuten EU:sta häviää tiloja", sanoo Essayah.
