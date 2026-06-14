Keräsi rahaa keksityllä syöpätarinalla: Syytetty nainen määrätty mielentilatutkimukseen Syyttäjän mukaan nainen osti rahoilla muun muassa kryptovaluuttaa.

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Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus katsoi näytetyksi, että nainen oli toiminut syytteessä kuvatulla tavalla useimmissa syytekohdissa. MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA.

Uutiset | Terveydenhuolto STT

Syöpätarinalla noin 800 000 euron huijaamisesta syytetty nainen on määrätty mielentilatutkimukseen.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus päätti asiasta perjantaina antamassaan välituomiossa. Myös nainen itse pyysi mielentilaansa tutkittavaksi.

38-vuotiasta naista syytetään muun muassa petoksista ja törkeistä petoksista. Syytekohtia on yhteensä yli 50. Syytteiden mukaan nainen kertoi kymmenille ihmisille sairastavansa syöpää ja pyysi rahaa hoitokustannuksiin, vaikka hän ei ollut sairas eikä tarvinnut rahaa syövän hoitoon.

Ei aikomusta maksaa takaisin

Syytteiden mukaan nainen lupasi maksaa rahat takaisin, kun vakuutusyhtiö on korvannut hänelle hoitokustannukset. Todellisuudessa naisella ei ollut kykyä tai aikomusta palauttaa rahoja, syytteissä sanotaan. Rahat nainen petkutti muun muassa lähipiiriltään ja erilaisilta yrityksiltä.

Nainen siirsi useissa tapauksissa rahat muille pankkitileilleen ja hankki syytteiden mukaan suurimmalla osalla itselleen kryptovaluuttaa.

Rikosten epäillään tapahtuneen viime vuonna Espoossa. Naisen huijaamat summat vaihtelevat paristasadasta eurosta noin 150 000 euroon.

Helsingin Sanomien mukaan nainen työskenteli aiemmin ulkoministeriössä ja Business Finlandissa.

Syytetty: En erehdyttänyt tahallaan

Nainen myöntää syyllistyneensä useimpiin rikoksiin, joista häntä syytetään, siltä osin kuin kyse on ollut rahojen vastaanottamisesta ja rahojen antajille aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta. Nainen kiistää erehdyttäneensä rahojen antajia tahallaan tai salanneensa sen, että hänellä ei ollut kykyä tai aikomusta rahojen takaisinmaksuun.

Oikeus katsoi näytetyksi, että nainen oli toiminut syytteessä kuvatulla tavalla useimmissa syytekohdissa.

Syyttäjä on vaatinut naiselle rangaistukseksi ehdotonta vankeutta. Käräjäoikeus antaa varsinaisen tuomion, kun mielentilatutkimuksen tulos on selvillä.