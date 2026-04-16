Kiinasta tilatusta korusta löytyi myrkyllistä raskasmetallia lähes 9 000-kertaisesti yli turvallisen rajan Lähes joka viides verkosta tilatuista tuotteista ei täyttänyt EU:n turvallisuusvaatimuksia.

Ongelmia kemikaaliturvallisuudessa ilmeni muun muassa Temusta ja Sheinistä hankituissa tuotteissa.

Lähes joka viides verkosta tilatuista tuotteista ei täyttänyt EU:n vaatimuksia Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) suorittamassa valvonnassa. Erityisesti EU:n ulkopuolelta tilatuissa tuotteissa havaittiin turvallisuuspuutteita.

Ongelmia kemikaaliturvallisuudessa ilmeni erityisesti verkkomarkkinapaikoilta, kuten Temusta ja Sheinistä, hankituissa tuotteissa.

Tukes testasi yhteensä 85 tuotetta, joista 12 verkkomarkkinapaikoilta tilatuista tuotteista oli vaatimusten vastaisia. Muista verkkokaupoista tilatuista tuotteista vaatimusten vastaisia oli kolme.

Esimerkiksi meikkilaukuissa ja repuissa havaittiin liian korkeita ftalaatti- ja klooriparafiinipitoisuuksia. Lisäksi koruista löytyi korkeita lyijy- ja kadmiumpitoisuuksia. Niiden pitoisuuksia on rajoitettu EU:ssa, koska ne aiheuttavat terveys- ja ympäristöriskejä.

”Esimerkiksi jumppapallossa ftalaattipitoisuus ylitti raja-arvon 500-kertaisesti ja korussa kadmiumpitoisuus jopa 8 800-kertaisesti”, ylitarkastaja Petteri Talasniemi kertoo Tukesin tiedotteessa.

Kadmium on ympäristössä yleisesti esiintyvä myrkyllinen raskasmetalli.

Tukes testasi verkkokaupoista tilattuja kuluttajatuotteita osana Euroopan kemikaaliviraston (Echa) koordinoimaa valvontahanketta.

Verkkomarkkinapaikoilla myytyjen tuotteiden myyjät sijaitsivat Kiinassa. Myyjät eivät yleensä reagoineet Tukesin yhteydenottoihin, mutta tuotteet poistettiin myynnistä, kun Tukes ilmoitti niille valvontatuloksista.