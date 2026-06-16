Karoliina Partanen nousee tänään sosiaaliturvaministeriksi Karoliina Partanen (kok.) nousee hallitukseen sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) jäädessä perhevapaalle.

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Sosiaaliturvaministeriksi nouseva Karoliina Partanen kertoi viime viikolla tahtovansa vielä läpi yrittäjien eläkeuudistuksen. SAARA PELTOLA / LEHTIKUVA.

Uutiset | Politiikka STT

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) jää tänään perhevapaalle tehtävistään. Hänen tilalleen hallitukseen nousee kokoomuksen kansanedustaja, varatuomari Karoliina Partanen.

Vaihdos tapahtuu tasavallan presidentin esittelyssä. Heti tilaisuuden jälkeen käsitellään vaihdoksen aiheuttamat muutokset ministerien sijaisuuksiin ja ministerityöryhmien kokoonpanoihin.

Partanen valittiin Grahn-Laasosen sijaiseksi viime viikon torstaina. Häntä pidettiin jo etukäteen vahvana kandidaattina tehtävään.

Partanen sanoi tiedotustilaisuudessa viime viikolla, että hän tahtoo erityisesti vielä läpi yrittäjien eläkeuudistuksen. Lisäksi hän otti esille perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrien turvakotipaikkojen riittävyyden, joustojen pohtimisen sosiaaliturvaan ja sosiaalisen median käytön rajoitukset.

Grahn-Laasonen palaa ministeriksi vuodenvaihteessa.