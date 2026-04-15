Ministeri Ranne STT:lle: Länsiradan rakentaminen viivästyy ensi hallituskauteen

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) puhui tänään Päärata 2060 -seminaarissa, jossa puitiin raideliikenteen tulevaisuutta. EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA.

Länsiradan rakentamisvaihe viivästyy ensi hallituskauteen. Asiasta kertoo STT:lle liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.).

Hankkeen viivästymisen vahvistaa Länsirata Oy:n toimitusjohtaja Pekka Ottavainen, jonka mukaan rakentaminen voi alkaa vasta, kun osakassopimukset ovat valmiit ja on saatu voimaan.

”Se tarkoittaa sitä, että käytännön rakennustöiden aloittamista tavoitellaan vuoteen 2028”, Ottavainen sanoo STT:lle.

Alun perin rakentaminen oli tarkoitus saada käyntiin pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen aikana.

Länsiradan päivitetyssä osakassopimuksessa ovat mukana Suomen valtion lisäksi Turku, Espoo, Salo, Lohja ja Vihti. Kuntaomistajista viimeisimpänä Salon kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden osakassopimuksen maanantaina.

Vielä ei ole tiedossa, tuleeko Salon päätöksestä valituksia kuten aiemman sopimusversion kävi. Ottavainen sanoo, että joissakin kaupungeissa ja kunnissa asiasta on jo valitettu.

Osakaskunnat päättävät itse, millä tavalla ne valituksia käsittelevät eli missä vaiheessa ne ovat valmiit allekirjoittamaan sopimuksen. Useilla tahoilla on ollut Ottavaisen mukaan päätöksenteossa mukana klausuuli, jonka mukaan päätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.

”Emme [yrityksenä] osaa ottaa valitusten osalta tarkempaa kantaa, onko niillä merkitystä tai ei, Ottavainen sanoo.

Yhtiön toimitusjohtaja kertoo, että ainakin Turussa jonkinlainen valitus päätöksestä on jo tehty.

Ministerin mukaan lopullinen rakentamispäätös tehdään vasta, kun kaikki byrokratia on ohi.

”Osassa kunnista on varmasti tulossa valituksia, mutta suunnitteluprosessit ovat myös todella pitkiä, joten niidenkin takia pelkkä suunnittelu kestää todennäköisesti vuoden 2027 loppuun”, Ranne sanoo.

Ranne arvioi, että valitusprosesseissa voi kestää kuukausista jopa vuosiin. Hän epäilee, että Lohjalla ja Salossa valituksia saattaa ilmaantua.

Ranne oli tänään puhumassa Päärata 2060 -seminaarissa Helsingissä, jossa julkistettiin myös Päärataryhmän esityksiä.

Päärataryhmä esitti, että koko pääradalle rakennettaisiin kaksi raidetta ja Helsingin ja Tampereen välille vähintään kolme raidetta.

Päärataryhmään kuuluu maakuntien liittoja, kaupunkeja, satamia ja kauppakamareita pääradan varrelta. Tavoitteet julkaistiin Päärata 2060 -strategiassa.

Päärata on 800 kilometriä pitkä, eivätkä sen kunto, kapasiteetti ja palvelutaso ole ryhmän mukaan riittäviä. Rata on välejä Helsinki–Tampere ja Kokkola–Ylivieska lukuun ottamatta yksiraiteinen.

”Tampereen ja Tornion välillä on yli 600 kilometriä yksiraiteista, häiriöherkkää ja välityskyvyltään puutteellista rataa. Sujuvuusongelmilta ei ole vältytty myöskään useampiraiteisella Helsinki–Tampere-yhteysvälillä”, Päärataryhmä sanoo tiedotteessaan.

Ryhmän mielestä tulevina vuosina täytyisi huolehtia pääradan peruskorjauksen ja kehittämisen jatkuvuuden turvaamisesta yli hallituskausien.

Kansainvälistä saavutettavuutta ja huoltovarmuutta ryhmä haluaisi edistää eurooppalaisella raideleveydellä ainakin Torniosta Ouluun ja Rovaniemelle asti. Lisäksi se ehdotti erilaisia uusia yhteyksiä, joilla päärata linkittyisi paremmin muuhun Eurooppaan.

Vuonna 2023 hallitus päätti haudata suunnitelmat nopeasta junayhteydestä Helsingin ja Tampereen välillä. Sen sijaan se on edistänyt Länsirata-hanketta eli Turun tunnin junaksi kutsuttua yhteyttä Helsingin ja Turun välillä. Kyseessä on noin kolmen miljardin euron hanke.