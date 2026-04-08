Ethän sinä syyllisty tähän? Moni suomalainen hakee verotuksessa matkakuluvähennystä aivan väärillä perusteilla Väärin perustein haettujen verovähennysten hakeminen johtaa veronkorotukseen.

Kuva: Carolina Husu

Uutiset | Talous Matti Tuominen

Moni suomalainen hakee verotuksessa suurempaa matkakuluvähennystä kuin mihin hänellä olisi oikeus, ja osa hakee matkakuluvähennystä, vaikka sille ei olisi lainkaan perusteita. Asiasta kertoo Verohallinto.

”Kun valvoimme verovuoden 2024 veroilmoittamisen oikeellisuutta satunnaisvalvonnalla, asiakkaista peräti 40–50 prosentilla matkakuluvähennyksen määrää korjattiin valvonnan aikana”, ohjaus- ja valvontapäällikkö Pyry Ilmarinen sanoo Verohallinnon tiedotteessa.

Verohallinto arvioi, että virheelliset matkakuluvähennysvaatimukset aiheuttavat vuosittain noin 100 miljoonan euron verotulojen menetyksen.

”Kyse on merkittävästä ongelmasta: yhteiskunnalta verotuloja jää saamatta, minkä lisäksi matkakuluvähennyksen valvominen on kaikki pois muusta verovalvonnasta ja verotulojen turvaamisesta”, Ilmarinen muistuttaa.

Verohallinto kertoi aiemmin keväällä, että myös moni yritys on maksanut matkakulukorvauksia väärin perustein.

Matkakuluvähennys on euromäärällisesti suurin yksittäinen henkilöasiakkaille myönnetty verovähennys. Verovuodelta 2024 sitä haki liki 700 000 asiakasta ja vähennystä myönnettiin yhteensä reilut 1,5 miljardia euroa.

Verotuksessa matkakuluvähennyksen voi tehdä halvimman kulkuneuvon mukaan. Yleensä edullisin kulkuneuvo on julkinen liikenne.

Ilmarisen mukaan oman auton käytön perusteella tehtyä matkakuluvähennystä yritetään usein perustella sillä, että oma auto on julkisia nopeampi, työssä tarvitsee autoa tai auto on välttämätön lasten kuljetuksen vuoksi.

”Vaikka siis todellisuudessa kulkisikin työmatkat omalla autolla, matkakuluvähennyksen voi tehdä vain julkisen liikenteen kulujen mukaan, jos julkinen liikenne on käytettävissä. Lisäksi on tärkeä ilmoittaa matkakulut vain toteutuneiden matkojen osalta, eli huomioida vähennyksessä esimerkiksi etätyöpäivät” Ilmarinen sanoo.

Matkakuluvähennyksen voi hakea oman auton käytön perusteella silloin, jos julkista kulkuneuvoa ei ole lainkaan käytettävissä, yhdensuuntaisella matkalla joutuisi kävelemään vähintään kolme kilometriä, odotusaika meno-paluumatkalla on yhteensä vähintään kaksi tuntia, tai matka alkaa tai päättyy kello 00.00–05.00 välisenä aikana.

Matkakuluista vähennetään omavastuu, joka vuodelta 2025 on 900 euroa. Alle sen jääviä kuluja ei kannata ilmoittaa lainkaan. Omavastuun jälkeen matkakuluja voi vähentää enintään 7 000 euroa.