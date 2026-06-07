Anders Adlercreutz jatkaa RKP:n puheenjohtajana Varapuheenjohtajina jatkavat Sandra Bergqvist, Ramieza Mahdi ja Cecilia Ehrnrooth.

Jaa Kuuntele

RKP:n johdossa jatkaa opetusministeri Anders Adlercreutz Kirkkonummelta. Hän on toiminut tehtävässä vuodesta 2024 lähtien. ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA.

Uutiset | Politiikka STT

RKP:n puheenjohtajana jatkaa opetusministeri Anders Adlercreutz Kirkkonummelta. Hän on toiminut tehtävässä vuodesta 2024 lähtien.

Puolueen puheenjohtajisto valittiin jatkoon Vantaan puoluekokouksessa sunnuntaina. Muita ehdokkaita ei ollut.

Adlercreutz kiitti puoluekokousväkeä saamastaan luottamuksesta ja sanoi RKP:n lähtevän vaalikampanjaan kohti eduskuntavaaleja innolla ja määrätietoisuudella.

”Kun keskustelu kärjistyy ja vastakkainasettelut syvenevät, tarvitaan puoluetta, joka rakentaa siltoja muurien sijaan, yhdistää vapauden ja vastuun sekä uskoo ihmiseen, sivistykseen, yrittäjyyteen ja avoimeen yhteiskuntaan.”

Varapuheenjohtajina jatkavat kansanedustaja Sandra Bergqvist, Ramieza Mahdi ja Cecilia Ehrnrooth.