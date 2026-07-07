Hallinto-oikeus kumosi tuulivoimakaavan Huittisissa – kirkkoneuvoston päättäjät esteellisiäHallintolain mukaan virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn, eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen.
Turun hallinto-oikeus on kumonnut Huittisten Taraskallion tuulivoimakaavan, koska kaavan käsittelyyn osallistui kaksi esteellistä päättäjää. Oikeuden mukaan kaava syntyi virheellisessä järjestyksessä.
Hallinto-oikeuden mukaan kaupunginhallituksen jäsenet Aila Hänninen (sd.) ja Helena Manninen (kesk.) olivat esteellisiä osallistumaan asian käsittelyyn. Molemmat toimivat myös Huittisten kirkkoneuvoston jäseninä.
Huittisten seurakunta omistaa merkittävästi maata tuulivoima-alueella ja hyötyisi kaavasta taloudellisesti. Oikeus katsoi tämän synnyttävän esteellisyyden.
”Kaavapäätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä”, hallinto-oikeus toteaa päätöksessään.
Huittisten kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan toukokuussa 2025. Kaava olisi mahdollistanut neljän enintään 260 metriä korkean tuulivoimalan rakentamisen noin kuuden kilometrin päähän Huittisten keskustasta.
Valituksen tehnyt osapuoli nosti esteellisyyskysymyksen esiin oikeusprosessissa. Hallinto-oikeus hyväksyi valituksen tältä osin ja kumosi koko kaavapäätöksen.
Päätökseen voi hakea valituslupaa Korkeimmalta hallinto-oikeudelta.Artikkelin aiheet
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