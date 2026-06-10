Etuusmenot kasvavat yli 18 miljardiin, arvioi KelaKasvussa ovat erityisesti työttömyysetuudet.
Kelan maksamien etuuksien odotetaan kasvavan tänä vuonna, kertoo Kela.
Vuonna 2025 Kela maksoi etuusmenoja 17,5 miljardia euroa. Kela arvioi, että etuusmenot kasvavat tänä vuonna 18,1 miljardiin euroon.
Työttömyysetuuksien odotetaan kasvavan 2,4 miljardiin euroon, mikä on 322 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Työttömyysetuudet ovat kasvaneet lähes puolella miljardilla eurolla vuodesta 2024.
Kasvua odotetaan myös opintoetuuksiin, perustoimeentulotukeen, sairausvakuutusetuuksiin sekä kuntoutusetuuksiin.
Sen sijaan yleisen asumistuen menojen arvioidaan vähenevän edelleen 1,05 miljardiin euroon, mikä on 178 miljoonaa euroa vähemmän kuin viime vuonna.Artikkelin aiheet
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