Zelenskyi arvostelee USA:n päätöstä höllentää Venäjä-pakotteitaLievennykset ruokkivat Zelenskyin mukaan Venäjän johdon harhakuvitelmaa siitä, että maa voi jatkaa sotaa.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi arvosteli sunnuntaina Yhdysvaltojen päätöstä höllentää Venäjän vastaisia pakotteita. Yhdysvallat ilmoitti lauantaina myöntävänsä Venäjän öljynviennille uuden poikkeusluvan, joka on voimassa toukokuun puolivälin tienoille. Maa sanoi sallivansa merillä jo olevan venäläisöljyn myynnin väliaikaisesti.
Zelenskyi sanoi viestipalvelu X:ssä, että pakotteiden jatkuva höllentäminen ei vastaa sodan tai neuvottelujen todellista tilannetta. Sen sijaan lievennykset ruokkivat Zelenskyin mukaan Venäjän johdon harhakuvitelmaa siitä, että maa voi jatkaa sotaa.
”Jokainen venäläisestä öljystä maksettu dollari menee sotakassaan”, Zelenskyi kirjoitti.
Yhdysvallat myönsi vastaavanlaisen poikkeusluvan noin kuukausi sitten. Maa on pyrkinyt helpottamaan maailmanlaajuisia öljyn toimitushäiriöitä, joita Lähi-idän sodasta on aiheutunut.
