Paluumuuttajien joukossa jo peippoja sekä västäräkkejä Viikon sisällä Suomeen on saapunut kymmenkunta uutta muuttolintua. Myös kurkien muutto on vilkastumassa, tiedottaa Birdlife Suomi.

Västäräkistä vähäsen, sanotaan. Västäräkkihavaintoja on kertynyt yli 300. Kuva: Jarno Mela

Suomen rajan on kuluneen viikon aikana ylittänyt ainakin lapasorsa, härkälintu, mustakurkku-uikku, suokukko, karikukko, valko- ja punajalkaviklo, punakuiri sekä merikihu, tiedottaa Birdlife Suomi.

Lintujen muutto etenee kohti pohjoista, ja Lapissa on kevään ensihavaintoina kirjattu muun muassa hiirihaukka ja kalalokki, Kuusamossa puolestaan tuulihaukka ja kottarainen.

Ensimmäisistä saapujista on usein vielä pitkä matka pääjoukkojen saapumiseen, Birdlife muistuttaa.

Esimerkiksi varhaisimmat kuovit ja tiltaltit havaittiin jo maaliskuun puolivälissä, mutta lajien päämuutto on huhtikuun puolivälin jälkeen. Tällä viikolla pohjoisimmat kuovit nähtiin Hailuodossa ja Juuassa.

Västäräkit ovat vielä harvassa, vaikka havaintoja kertyi jo yli 300. Räkättirastaita on edennyt Oulu–Kajaani-linjalle, mutta isompia rastasparvia on tulossa lähipäivinä ja -viikkoina.

Naurulokkeja on ehtinyt Ouluun, Pohjois-Savoon ja Pohjois-Karjalaan.

Pohjoisimmat kurjet nähtiin Torniossa ja Ranualla. Etelä-Suomessa kurkien muutto alkoi vilkastua tällä viikolla. Eilen keskiviikkona Salossa muutti yli 1 600 kurkea, ja tiistaina läntisellä Uudellamaalla laskettiin monin paikoin satoja muuttavia kurkia, huippuna yli 1 000 Kirkkonummella.

Tiistaina Espoossa laskettiin yli 6 000 sepelkyyhkyä ja parisen tuhatta peippoa.

Viikon harvinaisin lintu oli Poriin palannut nokisorsa. Tämä pohjoisamerikkalainen laji vietti kesänsä Porissa kahtena edellisenä vuonna, ja sitä ennen lajista on vain yksi havainto Suomesta.

Muista lintuharvinaisuuksista voisi mainita muutamassa paikassa havaitut punakaulahanhet, mandariinisorsat, avosetit, isohaarahaukat, tulipäähippiäiset ja mustapäätaskut.