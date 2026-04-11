Iitistä löytyi drooni – poliisi on eristänyt metsäalueenPoliisi sai kansalaiselta ilmoituksen mahdollisesta pudonneesta droonista Iitissä. Se on samankaltainen kuin aiemmat Kaakkois-Suomesta löydetyt droonit.
Hämeen poliisi sai kansalaiselta tänään iltapäivällä kello yhden jälkeen ilmoituksen mahdollisesta pudonneesta droonista metsässä Iitissä.
Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan metsästä löytynyt drooni on samankaltainen kuin aiemmat Kaakkois-Suomesta löydetyt droonit.
Poliisi on eristänyt alueen ja selvittää tilannetta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Poliisi pyytää välttämään eristysalueella liikkumista.
Juttua päivitetty 11.4.26 klo 16.46.
