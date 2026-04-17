Matkailijoille aletaan valmistella uutta veroaMatkailijavero on käytössä useissa EU-maissa. Se maksetaan tavallisesti lyhytaikaisen majoituksen yhteydessä.
Matkailijoille aletaan valmistella uutta matkailijaveroa, kertoo valtiovarainministeriö tiedotteessa. Uusi laki mahdollistaisi kunnille vapaaehtoisen matkailijaveron ja uuden tavan saada lisätuloa.
Valtiovarainministeriössä on tehty selvitystä matkailijaveron käyttöönotolle Suomessa, ja keskeisiä sidosryhmiä on kuultu. Selvityksen pohjalta hallitus päätti aloittaa lainvalmistelun.
”Matkailijavero tarjoaisi erityisesti matkailijoiden suosimille kunnille välineen lisätulojen saamiseksi matkailusta. Tavoitteena olisi mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä veromalli, jonka käyttöönotosta kunnat päättävät itse”, valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) sanoo.
Veron mahdollisesta käyttöönotosta päättäisivät kunnat itsenäisesti.
Matkailijavero on käytössä useissa EU-maissa, ja se maksetaan tavallisesti lyhytaikaisen majoituksen yhteydessä.
