Suomen kansallisuuden sai ennätykselliset yli 14 700 ihmistäMaahanmuutto Suomeen väheni viime vuonna. Tänä vuonna työperäinen maahanmuutto on kääntynyt kasvuun, kun teollisuushankkeisiin on rekrytoitu kansainvälistä työvoimaa.
Suomeen suuntautuva maahanmuutto väheni viime vuonna. Syynä ovat esimerkiksi heikko taloustilanne ja ulkomaalaislainsäädännön kiristyminen, kertoo Maahanmuuttovirasto (Migri).
Työperusteisia oleskelulupia myönnettiin viime vuonna noin neljänneksen vähemmän kuin toissa vuonna, yhteensä hieman alle 8 400 kappaletta. Merkittävintä lasku oli sosiaali- ja terveysalalla sekä rakennusalalla.
Migrin mukaan työperäinen maahanmuutto on tänä vuonna kääntynyt kuitenkin kasvuun.
”Hakemusmäärän kasvua alkuvuoden aikana selittävät Suomessa meneillään olevat teollisuushankkeet, joihin on rekrytoitu kansainvälistä työvoimaa. Teollisuushankkeiden vaikutus näkyy erityisesti työntekijän oleskelulupahakemuksissa”, sanoo Maahanmuuttoviraston tietopalveluiden johtaja Johannes Hirvelä tiedotteessa.
Viime vuonna perheside oli yleisin peruste myönteiselle oleskeluluvalle. Eniten perhesideperusteisia oleskelulupia hakivat Filippiinien, Sri Lankan ja Intian kansalaiset.
Viime vuonna turvapaikkahakemuksia jätettiin runsaat 2 500, mikä on noin 400 hakemusta toissa vuotta vähemmän.
Suomen kansalaisuuden sai viime vuonna ennätykselliset yli 14 700 ihmistä. Toissa vuonna kansalaisuuden sai lähes tuhat ihmistä vähemmän. Eniten kansalaisuuksia myönnettiin Venäjän, Irakin, Afganistanin, Syyrian ja Somalian kansalaisille.
Migrin mukaan kansalaisuuspäätösten määrän kasvu selittyy sillä, että se on purkanut aiempina vuosina jätettyjen kansalaisuushakemusten ruuhkaa.
Hallitus uudisti kansalaisuuslakia ja tiukensi kansalaisuuden saamisen edellytyksiä vuosina 2024–2025. Kansalaisuushakemusten määrä nousi ennätyksellisen korkeaksi ennen uudistusta.
Viime vuonna hakemusmäärä laski takaisin aiemmalle tasolleen. Kansalaisuushakemuksia jätettiin Migriin runsaat 11 200. Tänä vuonna kansalaisuushakemusten määrä on Migrin mukaan ollut laskusuuntainen.
Turvapaikanhakijoiden määrä on pysynyt matalalla. Viime vuonna turvapaikkahakemuksia jätettiin runsaat 2 500, mikä on noin 400 hakemusta toissa vuotta vähemmän.
Migri perustaa tietonsa viime vuodelta Euroopan muuttoliikeverkoston tuoreeseen maahanmuutto- ja turvapaikkakatsaukseen. Migrin tekemä Maahanmuutto Suomeen -katsaus tarkastelee maahanmuuton ilmiöitä tämän vuoden alun osalta.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat