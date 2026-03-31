Kansanedustaja Vornasen ehdollinen vankeustuomio jää voimaan – ”Suuri yllätys ja pettymys”Vornanen ei saanut valituslupaa, joten käräjäoikeuden tuomio jää voimaan. Kyse oli tapahtumista helsinkiläisbaari Ihkussa ja sen edustalla.
Helsingin hovioikeus ei myöntänyt kansanedustaja Timo Vornaselle (tv.) valituslupaa liittyen Helsingin keskustassa huhtikuussa 2024 tapahtuneeseen ampumiseen.
Hovioikeuden tänään antama ratkaisu tarkoittaa, että käräjäoikeuden tuomio jää voimaan.
Helsingin käräjäoikeus oli viime joulukuussa tuominnut Vornasen kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen.
Kyse oli tapahtumista helsinkiläisbaari Ihkussa ja sen edustalla. Käräjäoikeuden mukaan Vornanen syyllistyi muun muassa pahoinpitelyyn ja kahteen laittomaan uhkaukseen.
”Hovioikeuden päätös oli minulle suuri yllätys ja pettymys”, Vornanen kirjoittaa tiedotteessaan.
Hän harkitsee nyt asian viemistä korkeimman oikeuden käsiteltäväksi.
Vornanen on kertonut harkitsevansa eroa, mikäli saa lainvoimaisen vankeustuomion. Tämä on edelleen voimassa, Vornanen kertoo Iltalehdelle.
”Mikäli eduskunnassa on sitten se kaksi kolmasosaa, joka on sitä mieltä, että Vornasen pitää erota, niin sitten ryhdikkäästi pyydän itse eroa.”
Juttua täydennetty tiedoteosuudella 31.3.26 klo 11.04 ja Iltalehden tiedoilla klo 11.06.
