Puutarhan syyslannoituksen nimi johtaa harhaan – nyt on viimeinen hetki antaa kasveille eväät ensi vuoden satoon

Saara Lavi

Mansikan satokausi alkaa olla ohi ja kasvi varustautuu jo seuraavaa kesää varten.

Biolan muistuttaa tiedotteessaan, että riittävän aikaisin annettu syyslannoitus parantaa kasvien talvenkestävyyttä sekä lisää seuraavan vuoden kukintaa ja satoa.

Lannoitus kannattaa tehdä nyt. Jos odotetaan ruskan alkamiseen, ollaan jo auttamattomasti myöhässä.

Monivuotisten kasvien seuraavan vuoden kukkasilmut muodostuvat jo nyt loppukesällä. Mitä enemmän kukkasilmuja nyt muodostuu, sitä enemmän saadaan satoa ensi vuonna.

Loppukesällä annettava lannoite eroaa kevään lannoitteista. Syyslannoite ei saa sisältää typpeä, koska se innostaa vihreät osat kasvamaan ja kasvin talvilepoon siirtyminen häiriintyy. Liikaa typpeä saaneet kasvit paleltuvat helposti talvella.

Vaikka puutarhojen kukkaloisto on vielä parhaimmillaan ja marjapensaissa kypsyvät viimeiset marjat, on monivuotisten kasvien syyslannoituksen aika. Riittävän ajoissa annettu syyslannoite parantaa kasvien kestävyyttä talven kylmyyttä vastaan.

"Kasvien on oltava hyvässä kasvussa ja lehtien yhteyttämiskuntoisia, jotta syyslannoituksesta on hyötyä. Jos kasvi on värittynyt ruskaan tai muuten lopettanut kasvunsa, se ei enää ota maasta ravinteita", Biolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttula kertoo.

"Virheellisesti puhutaan syyslannoituksesta, vaikka lannoite kuuluisi antaa kasveille mielellään kukkeimman kesän aikaan heinäkuussa. Nyt on viimeinen hetki antaa syyslannoite."

Syksyllä annettava lannoite sisältää kaliumia ja fosforia, mutta ei lainkaan typpeä. Fosfori edesauttaa kukkasilmujen muodostumista.

Lannoitteesta on hyötyä esimerkiksi omenille, päärynöille, herukoille, karviaisille ja mansikoille.

Syyslannoitteen sisältämä kalium nostaa kasvien solunesteen väkevyyttä ja samalla jäätymispistettä. Se toimii ikään kuin pakkasnesteenä ja parantaa siten kasvien talvenkestoa.

Sen sijaan typpeä monivuotisille kasville annettava lannoite ei saa sisältää. Se voi saada kasvin vihreät osat kasvamaan liikaa ja häiritä kasvin siirtymistä talvilepoon.

Yksivuotiset kasvit, kuten parvekekukat, tomaatit ja kurkut hyötyvät typpipitoisesta lannoitteesta koko kesän ja syksyn ajan.