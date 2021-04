Ratsastusväki valitsi parhaat: Lilli Merinen on vuoden valmentaja ja Essi Horttanainen ratsastuksenopettaja, Ritva Lampinen palkittiin vuoden teosta

Kari Salonen

Hyvät hevostaidot, kunnioitus hevosia ja toisia ihmisiä kohtaan sekä into oppia uutta kuvastavat vuoden ratsastusnuoreksi valittua Gerda-Eerika Viinasta.

Suomen Ratsastajainliitto (SRL) on valinnut vuoden 2020 parhaat. Lajissa toimivat saivat tehdä helmikuun alussa verkon kautta ehdotuksia 12 luokkaan. Näistä SRL:n luottamus- ja toimihenkilöistä koostuva raati, johon kuuluivat Kirsi Siivonen, Pirkko Herd, Jutta Koivula ja Sonja Holma, valitsi palkittavat. Lisäksi jaettiin kolme tunnustuspalkintoa.

”Onnittelemme lämpimästi kaikkia palkittuja. Ratsastusyhteisömme tarvitsee aktiivisia ja intohimoisia toimijoita monella eri saralla. Kiitos, kun olet omalta osaltasi muokkaamassa lajistamme parempaa ja nautittavampaa”, liiton toiminnanjohtaja Jukka Koivisto toteaa tiedotteessa.

Palkitut ovat edistäneet lajin positiivista kuvaa ottaen samalla huomioon ihmisten ja hevosten hyvinvoinnin. Palkinnot jaetaan koronapandemian jatkuessa myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.

Vuoden ratsastuksenopettaja keravalainen Essi Horttanainen saa kiitosta kokemuksestaan, huumorintajustaan ja kyvystään suunnitella tehtävät niin, että oppilaalla on mahdollisuus onnistua.

Vuoden valmentaja Lilli Merinen Pälkäneeltä toimii vikellyksen parissa ja on käynyt antamassa osaamistaan ympäri Suomea. Aina positiivinen ja kannustava Merinen saa valmennettavansa puhaltamaan yhteen hiileen.

Matkaratsastuksen pioneereihin kuuluva Ritva Lampinen ratsasti viime kesänä 71-vuotiaana Hangosta Nuorgamiin. Matkaa kertyi 1 800 kilometriä parin kuukauden aikana. "Poikkeuksellinen ja ainutlaatuinen teko, joka osoittaa, että kaikki on mahdollista, kun uskoa ja tahtoa riittää. Samalla upea kunnianosoitus suomenhevoselle", todetaan vuoden ratsastusteon perusteista.

Vuoden seuratoimija, hollolalainen Anna-Liisa Gullsten toimii seuransa hyväksi suurella sydämellä ja hänen panoksensa seuran toimintaan onkin korvaamaton.

Vuoden ratsastusnuori on MM-kilpailuissa passissa kilpaillut nurmijärveläinen Gerda-Eerika Viinanen, joka on yhtä aikaa kilpailijana kunnianhimoinen ja toisia kannustava. Se tekee hänestä monen pikkuratsastajan innoittajan, perusteissa kerrotaan.

Vuoden tallikaveri on Sata-Hämeen ratsastuskoululla vaikuttava, hämeenkyröläinen Sini Tomperi, joka saa kiitosta positiivisesta ilmapiirin rakentamisesta, halustaan auttaa ja kaikkien reilusta kohtelusta.

Turun Seudun Ratsastajia edustava, mutta Saksassa valmentautuva Henri Ruoste ja Kontestro DB palkittiin vuoden ratsukkona. Palkintoluokan perusteena on, että hevosesta näkee, että se on tehtäväänsä valmisteltu, tyytyväinen ja hyvinvoiva. Olympialaisiin valmistautuva suomalaisratsukko on tehnyt loistavaa tulosta kerta toisensa jälkeen, vaikka hevonen on debyyttikaudellaan kansainvälisissä luokissa.

Vuoden ratsastuskouluhevonen Pin Rock´s Highland Queen on luotettava, monipuolinen opetusmestari kaikentasoisille ratsastajille. 21-vuotias Pilvi on jo tehnyt pitkän uran helsinkiläisen Tuomarinkartanon Ratsastusopiston palveluksessa. "Todellinen talliarjen sankari, joka hyvillä mielin lähtee töihin."

Seuroista palkittiin helsinkiläinen Skara vuoden ratsastusseurana ja Sata-Hämeen ratsastuskoulu Hämeenkyröstä vuoden jäsentallina.

Lounais-Espoon Ratsastajat valittiin vuoden digiseuranana, joka on poikkeusoloissa kyennyt olemaan jäsenistönsä tukena ja tarjoamaan luontevalla tavalla harrastusmahdollisuuksia kaikissa tilanteissa. Seura käynnisti muun muassa digiponikerhon sekä tuotti jäsenilleen opetusvideoita verkkoon. Tunnustus jaettiin ensimmäistä kertaa.

Korona-aika näkyi myös lisäpalkinnoissa, joita SRL jakoi kolme.

"Lajia edistettiin yhteisvoimin ja vastuullisesti. Liiton jäsentallit järjestivät toimintansa turvalliseksi korona-ajassa ja pystyivät rajoituksista huolimatta pitämään ratsastuskoulutoiminnan auki ja tarjoamaan tärkeää harrastustoimintaa ja henkireiän harrastajille myös nostaen lajin suosiota", perusteluissa todetaan.

Tulevaisuuden lupauksena palkittiin vantaalainen Mea Packalén, joka Feuerballilla otti kouluratsastuksessa nuorten EM-finaalin 12. sija sekä SM-kultaa.

SRL:n100-juhlavuoden kunniamaininnan sai suomenhevosratsukko, ypäjäläinen Anna Kärkkäinen ja Kulta-ahon Kasimir, jotka voittivat muun muassa kouluratsastuksen mestariuuden. 11-vuotiaan oriin omistaa Heidi Aalto.

Yksityiskohtaiset perustelut valintoihin löytyvät SRL:n uutisesta

Hieno kouluratsukko Anna Kärkkäinen ja Kulta-ahon Kasimir saivat SRL:n 100-vuotisjuhlavuoden erikoispalkinnon.