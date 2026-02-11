Tunteista turisemista ja konneiden käynnistelyä – Metsa Man ja muut tubettavat konemiehet palaavat ruutuun uusin jaksoin Kauden aikana Metsa Man käy muun muassa Helsingissä sukulaismiehen luona viettämässä syntymäpäiviään ja kokeilemassa ”ämpärlista-hommia”.

Jaa Kuuntele

Metsa Man on yksi tubettavista konemiehistä. Kuva: Jori Heikkinen

Tubettavat konemiehet palaavat televisioon, tällä kertaa Ruudun puolelle.

Sarjan kolmannella kaudella seurataan jälleen savolaisen, huippusuositun aikuistubettajan Metsa Manin elämää.

Kauden aikana “tubetettaan, turistaan tunteista ja käynnistellään konneita korvessa”. Metsä Man käy muun muassa Helsingissä sukulaismiehen luona viettämässä syntymäpäiviään ja kokeilemassa ”ämpärlista-hommia”.

Sarjassa nähdään myös tutut naapurin Simo, Konemies Artsi ja Sine. Naapurista löytyy uusia porukkaan liittyviä aikuistubettajia: Vihonviimeinen Mohikaani, Pirjo Hannele ja Mikkonen.

Kaikki jaksot katsottavissa Ruutu+-palvelussa.