Lukijalta: Puumarkkinoiden kehittäminen kuuluu myös metsänomistajille Metsänhoitoyhdistykset eivät ole esittäneet Kuution alasajoa. Päinvastoin, omatoimisille metsänomistajille se on jatkossakin tärkeä ja kehittyvä väline puukauppojen kilpailutuksessa, kirjoittaa Harri Välimäki.

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Puukauppa ei ole vain digitaalinen alusta, vaan prosessi, joka kattaa valmistelun, kilpailutuksen, tarjousten vertailun ja toteutuksen valvonnan, kirjoittaja mainitsee. Kuvituskuva. Kuva: Risto Jussila

Mielipide | Puukauppa Lukijalta Harri Välimäki

Metsäteollisuus ry nosti kesäkuun markkinakatsauksessaan esiin huolia puumarkkinoiden kehittämisestä. Metsäjohtaja Oksa viittaa erityisesti metsänhoitoyhdistysten Pino-järjestelmän kehitystyöhön ja esittää, että tämä olisi uhkakuva Kuutio-puukauppapalvelulle. Kritiikki ei kuitenkaan osu olennaiseen.

Metsäyhtiöt tietävät varsin hyvin, etteivät Metsänhoitoyhdistysten Palvelu Oy Mhyp ja metsänhoitoyhdistykset ole rakentamassa Kuutiota vastaavaa alustaa. Työn alla on kokonaisvaltainen uudistus, jossa puukaupan palvelu rakennetaan aidosti metsänomistajalähtöisesti.

Puukauppa ei ole vain digitaalinen alusta, vaan prosessi, joka kattaa valmistelun, kilpailutuksen, tarjousten vertailun ja toteutuksen valvonnan. Metsänhoitoyhdistykset eivät ole esittäneet Kuution alasajoa. Päinvastoin, omatoimisille metsänomistajille se on jatkossakin tärkeä ja kehittyvä väline puukauppojen kilpailutuksessa.

Keskeinen lähtökohta on yksinkertainen. Järjestelmät eivät määrittele tarpeita, vaan tarpeet määrittävät järjestelmät. Siksi on vaikea ymmärtää metsäteollisuuden viestiä siitä, etteivät metsänhoitoyhdistykset saisi kehittää palvelujaan jäsentensä hyödyksi samaan aikaan, kun pörssiyhtiöt itse kehittävät jatkuvasti omia puukaupan prosessejaan ja palveluitaan.

Kehitystyön tuloksena markkinoille tulee entistä paremmin valmisteltuja puunmyyntikohteita, joissa metsänomistajan tavoitteet on huomioitu aiempaa tarkemmin.

Metsäteollisuuden puheenvuoroista välittyy kuva, että huoli kohdistuu ennen kaikkea ostajien omaan asemaan ja metsänomistajien vahvistuvaan rooliin markkinoilla. Metsänhoitoyhdistysten tehtävänä on juuri tämä. Ne vahvistavat satojentuhansien metsänomistajien asemaa ja turvaavat toimivampaa kilpailua.

Kehitystyön tuloksena markkinoille tulee entistä paremmin valmisteltuja puunmyyntikohteita, joissa metsänomistajan tavoitteet on huomioitu aiempaa tarkemmin. Tämä parantaa myös teollisuuden näkökulmasta puukaupan laatua ja ennakoitavuutta.

Oksa nostaa esiin myös huolen metsänhoitoyhdistysten roolista puunostajina. Kehitteillä oleva Pino-järjestelmä vastaa tähän huoleen varmistamalla toiminnan neutraaliuden. Järjestelmä on ulkopuolisesti auditoitavissa, ja Metsäteollisuus on tervetullut varmistamaan sen luottamuksellisuuden.

On myös syytä muistaa perusasia. Metsänhoitoyhdistykset eivät itse käytä puuta, vaan niiden tehtävä on metsänomistajien edun ajaminen ja puumarkkinoiden toimivuuden parantaminen. Samalla ne turvaavat myös metsäteollisuuden puunsaantia. Tästä näkökulmasta yhteinen etu on selvä.

Harri Välimäki

johtaja, Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala

hallituksen puheenjohtaja, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu Mhyp Oy