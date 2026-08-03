Afrikkalainen sikarutto levisi Suomeen: Tämä tilanteesta tiedetäänIhmiseen afrikkalainen sikarutto ei tartu eikä sianlihan syömiseen liity vaaraa. Tähän artikkeliin kootaan kaikki MT:n tautia koskevat uutiset. Juttu päivittyy.
Sikojen ja villisikojen tappavaa ja erittäin tarttuvaa virussairautta afrikkalaista sikaruttoa (ASF) löydettiin Suomesta ensimmäistä kertaa heinäkuun lopulla. Tautia todettiin kolmesta kuolleena löydetystä villisian porsaasta Virolahdelta Kaakkois-Suomesta.
Viranomaiset ovat perustaneet taudin leviämisen estämiseksi tartuntavyöhykkeen ja sen sisälle ydinvyöhykkeen
Ruokavirasto: ASF Suomessa 2026Artikkelin aiheet
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