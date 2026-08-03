IS: Sienestäjät Norjassa yllättäneen mursun seikkailu jatkuu – nyt se kapusi korkealle Metsässä köllöttelevän mursun arvioidaan viihtyneen maastossa ainakin keskiviikosta 22. heinäkuuta asti.

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Mursu vaihtoi Norjan Tenovuonon tuntumassa maisemaa. Jopa puolen kilometrin päähän merestä kömpinyt eläin löytyi lauantaina läheisestä tunturista. Kuvituskuva. Kuva: Pixabay

MT ja muut mediat kertoivat viime viikolla norjalaispariskuntaa sieniretkellä odottaneesta yllätyksestä.

Norjalainen Susanne Hætta kohtasi puolisonsa kanssa Tenonvuonon lähistöllä aivan Suomen rajan tuntumassa ihka elävän mursun.

Mursu ei juuri Hætasta välittänyt, vaan pötkötteli rauhassa lajille epätyypillisen syvällä metsässä.

Myös mursuja tutkinut norjalainen väitöskirjatutkija Rune Aae totesi Norjan yleisradioyhtiö NRK:n jutussa, ettei olisi uskonut tapausta, ellei olisi nähnyt kuvaa metsässä köllöttelevästä murusta.

Mursun erikoinen seikkailu on jatkunut. Utsjokinen Joosua Lahti kertoo Ilta-Sanomien tuoreessa jutussa, että Pohjois-Norjasta tienvarresta löytyneen mursun matka edennyt vielä pidemmälle maastoon.

Mursu löytyi lauantaina läheisestä tunturista noin 90 metrin korkeudesta ja 600 metrin päässä merestä.

Lahti kertoo IS:lle, että päätti lähteä etsimään mursua, sillä hän on lapsesta asti ollut kiinnostunut eläimistä. Lisäksi mursu on lähellä hänen kotiaan Utsjoella.

Mursua etsimään lähtenyt Lahti löysi eläimen läheisellä pysähdyspaikalla olleiden norjalaisten opastuksella.

”Norjalaiset kertoivat, että mursu oli noussut pystyyn, kun norjalaiset olivat menneet lähelle. Varmaan hätisteli niitä pois”, Lahti kertoo jutussa.

Hänen mukaansa mursu ei hänen silmiinsä vaikuttanut erityisen huonovointiselta.

”Kun me menimme paikalle, mursu nukkui siellä ihan rauhassa ja kuultuaan meidät se käänsi muutaman kerran kylkeä.”

NRK uutisoi tien vierestä löytyneestä mursusta ensimmäisen kerran heinäkuun lopulla. Eläimen arvioidaan viihtyneen maastossa ainakin keskiviikosta 22. heinäkuuta asti.

Ilta-Sanomat: Mursun erikoinen retki jatkuu – nyt se löytyi tunturista

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