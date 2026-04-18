Suosittu hyttysmyrkky heikentää kimalaisten suunnistustaitoa Suomalaistutkimus osoittaa Thermacell-laitteiden haitallisuuden pölyttäjille.

Jaa Kuuntele

Kimalainen apilassa. Kuva: Satu Lehtonen

Katja Lamminen

Lyhytkin altistuminen hyönteiskarkotteissa käytetylle myrkylle voi heikentää merkittävästi kimalaisten suunnistuskykyä. Taito löytää takaisin pesälle on koko yhdyskunnan elinehto.

Viime vuosina yleistynyt hyttystentorjuntaan käytettävä laite Thermacell‑laite vapauttaa ilmaan höyrystettyä pralletriinia, jonka on jo pitkään arveltu olevan pölyttäjille haitallista.

Tutkimustuloksia asiasta on kuitenkin kertynyt vähäisesti, joten vastikään julkaistu Turun ja Oulun yliopistojen tutkimus tuo tärkeää lisätietoa.

Tulokset osoittavat, että jo lyhyt altistuminen myrkylle voi heikentää merkittävästi kimalaisten kykyä löytää takaisin pesälleen.

”Jos työläiset eivät löydä takaisin, pesä ei saa ravintoa”, dosentti Olli Loukola Turun yliopistosta selventää tiedotteessa.

Vaikutus suunnistuskykyyn oli selkeä, mutta kuolleisuutta altistus pralletriinille ei lisännyt.

Sähköiset hyönteiskarkottimet ovat nykyään suosittuja. Kuva: Kari Salonen

Tutkimuksessa tarkkailtiin 167 kontukimalaisen käyttäytymistä.

Osa kimalaisista altistettiin karkotinlaitteen pralletriinille 1, 10 tai 20 minuutin ajaksi. Sen jälkeen kimalaiset vapautettiin kilometrin päähän pesästään ja niiden paluuta seurattiin kolmen päivän ajan.

Tulokset olivat selkeitä. Vertailuryhmän kimalaisista, joita ei altistettu pralletriinille, 37 prosenttia palasi pesälle.

Minuutin altistuksen saaneiden kimalaisten paluu sujui yhtä hyvin, mutta kymmenen minuutin altistuksen saaneista kimalaisista vain 17 prosenttia löysi takaisin pesäänsä.

Pisimmän altistuksen saaneista pesälle palasi enää viisi prosenttia.

Niillä yksilöillä, jotka onnistuivat palaamaan, matkaan kulunut aika ei kuitenkaan pidentynyt. Lisäksi laboratoriokokeet osoittivat, ettei altistus lisännyt kimalaisten kuolleisuutta, mikä viittaa siihen, että vaikutus liittyy nimenomaan suunnistuskyvyn häiriintymiseen.

”Kimalaispesä on riippuvainen ravintoa keräävistä työläisistä, ja jos ne eivät löydä takaisin pesään, ravinnon saanti heikkenee. Pitkällä aikavälillä tämä voi heikentää pesän elinvoimaa, vähentää uusien kuningattarien syntymistä ja pahimmillaan johtaa pesän kuolemiseen”, tutkija Kimmo Kaakinen Turun yliopistosta kertoo.

Tutkijoiden mukaan hyönteiskarkotteiden ekologista turvallisuutta pitäisi arvioida uudelleen.

Suomessa Thermacell‑laitteiden käyttö on sallittua, mutta niitä ohjeistetaan käyttämään vain asuinrakennusten välittömässä läheisyydessä, kuten pihoilla ja terasseilla. Laitteita ei saa käyttää sisätiloissa eikä luonnonympäristöissä, kuten metsissä, kansallispuistoissa ja vesistöjen äärellä.