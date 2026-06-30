Datakeskuksissa muhii mahdollisuus – voisivat käynnistää puurakentamisen buuminPuuelementteihin perustuvalla rakentamisella rakennuksen runko voidaan toteuttaa erittäin nopeasti.
Puutuoteala uskoo, että meneillään oleva datakeskusten rakentamisen buumi voi saada puurakentamisen uuteen vauhtiin. Suomessa on rakenteilla 18 suurta datakeskusta ja suunnitteilla vähintään yhtä monta.
SRV:n puurakentamisen johtaja Mikko Leino sanoo puun tarjoavan merkittävän kilpailuedun.
”Datakeskuksen rakentaminen edellyttää niin suurta nopeutta, ettei Suomessa ole missään rakentamisessa totuttu sellaiseen. Puuelementteihin perustuvalla rakentamisella rakennuksen runko voidaan toteuttaa erittäin nopeasti”, Leino toteaa tiedotteessa.
Hänen mukaansa puun korkea esivalmistusaste, muuntojoustavuus ja mahdollisuus toteuttaa pitkiä jännevälejä tekevät siitä varteenotettavan vaihtoehdon myös vaativissa datakeskushankkeissa.
”Suomeen rakennettavalle suuren mittaluokan datakeskukselle saadaan sähköliittymä tyypillisesti alle kolmessa vuodessa. Monissa Euroopan maissa vastaava aika voi olla jopa kaksin- tai kolminkertainen”, sanoo Datakeskusteollisuuden toiminnanjohtaja Antti Poikola.
Poikolan mukaan nopea toteutus on yksi tärkeimmistä datakeskusinvestointien sijoittumiseen vaikuttavista tekijöistä. Jos puurakentamisella voidaan samanaikaisesti nopeuttaa hankkeita ja pienentää niiden ilmastovaikutuksia, kyse on erittäin kiinnostavasta yhdistelmästä.
Puutuoteteollisuus ry:n johtava asiantuntija Sini Koskinen uskoo, että datakeskusbuumi voi olla suomalaiselle puurakentamiselle valtava mahdollisuus, mutta se ei realisoidu itsestään. ”Jos onnistumme tässä, datakeskukset voivat olla koko suomalaisen rakentamisen kaipaaman tuottavuusloikan käynnistäjä.”Artikkelin aiheet
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