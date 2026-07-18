Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Notkahdus puun hintaan, hallitus uudistaa yksityistielakia, ennallistamisen lasku kaatuu veronmaksajille MT julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.

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Tuore ennallistamissuunnitelman luonnos lähtee siitä, että yksityisille maanomistajille ennallistaminen on vapaaehtoista, eikä sen kustannuksia sälytetä heille. Kuva: Jyrki Luukkonen

Metsä | Metsänhoito Henna Lääveri

Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.

1. Puun hinta viikolla 28: Huimat laskut viime vuoteen verrattuna

Viikkotasolla puun hinnat notkahtivat vain hieman, mutta taso on kaukana viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Vaikka puukauppaa käydään jonkin verran kesälläkin, ostomäärät romahtivat aiemmilta viikoilta.

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2. Hallitus uudistaa yksityistielakia

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen yksityistielain muuttamisesta heinäkuun alussa. Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta. Lue jutusta, mihin metsänomistajan, mökkiläisen ja jokaisen yksityistien varrella asuvan kannattaa varautua.

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3. Näin hyvin suomalaiset tunnistavat metsäkasveja!

Kuinka hyvin satunnaiset kaduntallaajat tunnistavat suomalaisia metsäkasveja? MT:n toimittajat jalkautuvat pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle selvittämään asiaa.

Katso videolta kooste siitä, miten testissä pärjättiin

Ensimmäinen juttu on vapaasti luettavissa.

4. Ennallistamisen lasku kaatuu veronmaksajille, mahdollisesti maanomistajillekin

Suomi on sitoutunut EU:n jäsenenä ennallistamaan heikentynyttä luontoa, mikä maksaa arviolta miljardin euroa vuosittain. Potista puuttuu vuosittain 400 miljoonaa euroa, jotka pitäisi kaivaa jostakin. Valtiolla ei sellaisia rahoja ole.

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5. Tämä moottorisaha maksaa jo 2 700 euroa – ja hinnan odotetaan nousevan

Jyväskylän IKH-myymälässä on myynnissä saha, jota Suomessaon valmistajan mukaan saatavilla vain 25 kappaletta. Saha maksaa jo 2 700 euroa – ja hinnan odotetaan nousevan.

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