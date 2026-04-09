Kuva: Markku Vuorikari

Suvi Jylhänlehto

Valtioneuvosto on nimittänyt agronomi Minna-Mari Kailan maa- ja metsätalousministeriön (MMM) maa- ja kalatalouselinkeino-osaston osastopäällikön virkaan ajalle 1.5.2026–30.4.2031, ministeriö tiedottaa.

Kaila on toiminut vuodesta 2017 maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston osastopäällikkönä. Vuodesta 2026 hän on toiminut maa- ja kalatalouselinkeino-osaston vt. osastopäällikkönä.

MMM:n maa- ja kalatalouselinkeino-osasto vastaa maaseutuelinkeinojen toimintaedellytyksistä ja kestävästä kehittämisestä, maaseudun ja saariston kehittämisestä sekä niihin liittyvästä politiikasta.

Osasto käsittelee myös EU- ja kansallisia ohjelmia ja rahoitusta, maatalouden rakentamiseen liittyviä kysymyksiä sekä tukea porotaloudelle, luontaiselinkeinoille ja kolttalain mukaisille toimijoille. Lisäksi se vastaa maatilatalouden kehittämisrahastosta.

“Joulukuussa 2025 valmistui vuoteen 2040 tähtäävä ruokastrategia. Sen tavoitteita viedään osaltaan eteenpäin nykyisen ja tulevan rahoituskauden maatalous-, kalatalous ja maaseutupolitiikalla. On hienoa olla mukana tässä työssä ”, Kaila toteaa tiedotteessa.

Aiemmin Kaila on työskennellyt muun muassa MTK:ssa maatalousjohtajana sekä maaseutuyrittäjyyslinjan johtajana.