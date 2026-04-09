Hemmilä näkee luontoarvokaupassa ison tulonlähteen metsänomistajilleTero Hemmilän mukaan Lähi-idän sota on ajanut maatilojen maksuvalmiuden äärirajoille.
MTK:n puheenjohtaja Tero Hemmilä näkee, että luontoarvojen markkinat voivat olla tulevaisuudessa merkittävä tulonlähde metsänomistajille.
”MTK:n tehtävänä on rakentaa puitteet tälle. Keskiössä on kuitenkin metsänomistajan omistusoikeus. Pelkään seurauksia, jos omaisuuden suojaa aletaan rapauttaa”, hän linjasi MTK:n valtuuskunnan kokouksessa torstaina.
Hemmilän mukaan Lähi-idän sota on ajanut maatilojen maksuvalmiuden äärirajoille. ”Kannattavuutta ei korjata kriisipaketeilla, mutta yhteiskunnasta täytyy löytyä ymmärrystä välittömän maksuvalmiuden korjaamiseen.”
Samalla on Hemmilän mielestä korjattava ruokaketjun epätasapainoisia rakenteita.
”Elintarvikemarkkinalaki on askel oikeaan suuntaa, mutta se ei tule riittämään. Kilpailulain tarkastelu on välttämätöntä ottaa pöydälle myös tulevassa hallitusohjelmassa.”
Hemmilän mukaan tilanne ei ole kaupan tai teollisuuden vika, vaan yhteiskunnan, joka on antanut keskittymisen jatkua.
”Suomalainen päivittäistavarakauppa on monella mittarilla menestystarina. Se kuitenkin imee koko ajan pääomaa pois tästä ketjusta. Maataloudessa nähty huomattava tuottavuuden parantuminen. Raha on kuitenkin lähtenyt pois elinkeinolta”.
Hemmilä kertoi saaneensa vuoden alussa alkaneella puheenjohtajakaudella syväsukelluksen järjestötoimintaan. MTK:n pitää uuden puheenjohtajan mukaan palvella tulevaisuuden rakentajia, ja pitää samalla mukana ne jotka ovat järjestön rakentaneet.
"Hehtaarit ja eläimet eivät ole jäseniä. Jäsenyys perustuu ihmisten haluun olla jäseniä. Pitää pystyä katsomaan yhteen suuntaan ja myös kasvamaan. Pitää olla vahva taloudellisesti, jotta voi olla vahva poliittisesti."
