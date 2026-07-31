Metsäteollisuuden suhdannekuoppa jäi lyhyeksi – kunnon kasvu huutaa uusia tuotteita Metsäyhtiöt ovat yltäneet merkittäviin tulosparannuksiin. Tehtaita kuitenkin seisoo tyhjän panttina.

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Stora Enso ja UPM ovat kertoneet tulosparannuksista. Metsä Group raportoi tuloksensa ensi viikolla. Kuva: Markku Vuorikari, Timo Heikkala, Rami Marjamäki, koonnut: Elias Piilola

Pääkirjoitus | Metsäteollisuus Pääkirjoitus Niklas Holmberg

Metsäteollisuuden yritykset ovat kesällä kertoneet parantuneista tuloksista. Stora Enson liiketulos parani vuoden toisella neljänneksellä 27 prosenttia. UPM:n peräti 71 prosenttia. Metsä Group kertoo tuloksestaan ensi viikolla. Tulokset kertovat positiivisesta suhdannekäänteestä. Viime vuoden syvällä kyntänyt metsäala näyttää muutenkin pääsevän uudelleen vauhtiin. Tilastokeskus kertoi heinäkuun puolivälissä teollisuuden uusien tilausten kasvaneen eniten paperi- ja kartonkiteollisuudessa. Hyvästä tuloksesta kertoi myös metsäteollisuuden teknologiatoimittaja Valmet.

Kolikon toisella puolella iso osa suomalaisen metsäteollisuuden kapasiteetista seisoo. Sellun hinta on Euroopassa noussut reippaasti, mutta ei Kiinassa, joka on tärkeä markkina suomalaiselle sellulle. Noin 40 prosenttia vientisellusta on edellisvuosina suuntautunut Kiinaan. Osa tulosparannuksista selittyy yhtiöiden tehostamistoimilla ja uudelleenjärjestelyillä. Yhtiöt pilkkovat itseään pienempiin osiin (MT 22.7.).

Parantunut suhdannetilanne ei ole toistaiseksi näkynyt juuri puun hinnassa.

Parantunut suhdannetilanne ei ole toistaiseksi näkynyt juuri puun hinnassa. Toki hintojen lasku on pysähtynyt. Osaltaan tilannetta selittää energiapuun vähentynyt kysyntä. Vaikka yhtiöt ovat trimmanneet itseään parempaan tuloskuntoon, niillä olisi mahdollisuus kasvattaa tuotantoaan merkittävästi, jos markkinoiden imu paranee.

Harva olisi parikymmentä vuotta sitten uskonut, jos olisi kertonut sellun olevan suomalaisen metsäteollisuuden keihäänkärki 2020-luvulla. Toki kartonki- ja energiantuotanto on tullut sen rinnalle. Suhdanneriippuvuus on alalla edelleen vahvaa ja uusia mullistavia biotuotteita on saatu odottaa. Yksi kiinnostava avaus on Metsä Groupin Rauman tehtaan hiilidioksidin talteenottolaitos (MT 24.7.). Sekin tosin saattaa kärsiä EU:n päästökaupan helpotuksista, jotka käytännössä laskisivat päästöoikeuksien hintaa.

Suomen talous on kääntynyt kasvuun epävarmasta maailmantilanteesta huolimatta. Myös metsäala näyttää elpyvän. Kunnon kasvupyrähdykseen tarvittaisiin maailmantilanteen rauhoittumista, tai ihan uusia tuotteita.