Suomujoen kalastuslupien saajat ratkesivat tänä vuonna uudenlaisella tavalla Metsähallituksen mukaan erälupia ei ole vastaavalla tavalla aiemmin arvottu hakijoiden kesken.

Suomujoen alue soveltuu hyvin perinteiseen vapa- ja perhokalastukseen. Kuvituskuva. Kuva: Sanne Katainen

Henna Lääveri

Suomujoen kalastusluvat Sodankylässä saajat ratkesivat tänä vuonna uudenlaisella tavalla.

Vapaluvista kiinnostuneet saivat ilmoittautua Metsähallituksen arvontaan. Yhteensä lupia oli arvottavana 100 kappaletta.

Yhdellä lomakkeella saattoi ilmoittaa mukaan kisaan kaksi henkilöä. Jokainen saattoi osallistua arvontaan kuitenkin vain kerran, ja kaikki hakemukset käytiin etukäteen huolellisesti läpi.

Koska arvontaan saivat osallistua sodankyläläiset, kalastajien kuntalaisuus tarkistettiin etukäteen.

Arvontaan jätettiin kaiken kaikkiaan yhteensä 251 osallistumisilmoitusta.

Metsähallituksen mukaan erälupia ei ole vastaavalla tavalla aiemmin arvottu hakijoiden kesken.

”Arvontaa on usein toivottu Metsähallitukselta, sillä suosittujen lupien osto saattaa joistakin tuntua ikään kuin arvontaa vastaavalta, sillä vain osa pääsee puhelimitse linjoille tai onnistuu varaamaan lupia ostoskoriin”, tiedotteessa kerrotaan.

Arpaonnen suosimat kalastajat ovat saaneet luvan tilausvahvistuksen ja maksulinkin sähköpostitse 30. huhtikuuta.

Kalastuslupa on maksettava viimeistään 15. toukokuuta. Tämän jälkeen maksamaton lupa arvotaan niiden kesken, jotka jäivät aiemmin ilman lupaa.

Kalastuskausi alkaa Suomujoella 16. kesäkuuta ja jatkuu elokuun loppuun saakka.

Vapaluvan lisäksi 18–69-vuotiaalla kalastajalla tulee olla maksettuna kalastonhoitomaksu.