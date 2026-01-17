Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Juuri nyt | Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Hannes-myrsky kaatoi arvioitua enemmän puuta, ilmasto- ja luontopaneelit vähentäisivät hakkuita
Tilaajalle | Metsästyksenjohtajat: Susia on vähintään tuplasti kanta-arvioon verrattuna