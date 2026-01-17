Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Hannes-myrsky kaatoi arvioitua enemmän puuta, ilmasto- ja luontopaneelit vähentäisivät hakkuitaMaaseudun Tulevaisuus julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.
1. Sellutehtaan likaisen perinnön siivoaminen kestää viisi vuotta
Näsijärven pohjassa on noin 1,2 miljoonaa kuutiota hienojakoista selluteollisuuden jätettä. Siitä vajaa kolmannes on määrä nostaa pois. Juttu on tilaajille.
2. Ruotsin myrskypuut voivat sekoittaa mäntysahatavaran vientiä
Viime vuoden lopun myrskyt tekivät pahinta jälkeä kymmeneen vuoteen Ruotsin metsissä. Puuta kaatui noin kymmenen miljoonaa kuutiota. Juttu on tilaajille
3. Ilmasto- ja luontopaneelit vaativat hakkuiden vähentämistä
Ilmasto- ja luontopaneelit laskisivat hakkuita reiluun 60 miljoonaan kuution vuodessa.
4. Ennallistaminen vähentää työpaikkoja puuhuollosta
Metsäalalla jännitetään, miten Suomi toteuttaa EU:n ennallistamisasetuksen vaatimuksia. Valtion metsien lisäsuojelu kurittaisi erityisesti pohjoisen sahojen puuhuoltoa.
5. Hannes-myrsky kaatoi miljoonia kuutioita puuta
Yksittäiset tuhot ovat pahimmillaan yli tuhat kuutiota. Metsäkeskus pohtii hakkuiden pikalupia muutamiin kuntiin Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.
