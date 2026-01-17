Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Hannes-myrsky kaatoi arvioitua enemmän puuta, ilmasto- ja luontopaneelit vähentäisivät hakkuita Maaseudun Tulevaisuus julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.

Hannes-myrsky kaatoi noin 3,5 miljoonaa kuutiota metsää. Kuva: Juha Sinisalo

Metsä | Metsä Anniina Jokinen

Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.

1. Sellutehtaan likaisen perinnön siivoaminen kestää viisi vuotta

Näsijärven pohjassa on noin 1,2 miljoonaa kuutiota hienojakoista selluteollisuuden jätettä. Siitä vajaa kolmannes on määrä nostaa pois. Juttu on tilaajille.

2. Ruotsin myrskypuut voivat sekoittaa mäntysahatavaran vientiä

Viime vuoden lopun myrskyt tekivät pahinta jälkeä kymmeneen vuoteen Ruotsin metsissä. Puuta kaatui noin kymmenen miljoonaa kuutiota. Juttu on tilaajille

3. Ilmasto- ja luontopaneelit vaativat hakkuiden vähentämistä

Ilmasto- ja luontopaneelit laskisivat hakkuita reiluun 60 miljoonaan kuution vuodessa.

4. Ennallistaminen vähentää työpaikkoja puuhuollosta

Metsäalalla jännitetään, miten Suomi toteuttaa EU:n ennallistamisasetuksen vaatimuksia. Valtion metsien lisäsuojelu kurittaisi erityisesti pohjoisen sahojen puuhuoltoa.

5. Hannes-myrsky kaatoi miljoonia kuutioita puuta

Yksittäiset tuhot ovat pahimmillaan yli tuhat kuutiota. Metsäkeskus pohtii hakkuiden pikalupia muutamiin kuntiin Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.

