"Arvot metsätaloudessa muuttuvat, on elettävä ajassa" – luomusertifioinnin hankkinut yhteismetsä haluaa avata uusia polkuja

Kauhavan yhteismetsän kokonaisala on noin 1 800 hehtaaria, josta luomusertifikaatin piirissä on 1 650 hehtaarin verran. Luonnontuotteiden kysynnän kasvu on keskeisin syy, miksi luomusertifiointi haetaan metsille.